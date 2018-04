Entre vuit i dotze anys de presó pels jihadistes de Terrassa que planificaven un degollament

L'Audiència Nacional ha condemnat a entre vuit i dotze anys de presó els deu integrants de la cèl·lula jihadista desarticulada a Terrassa el 2015. Segons la sentència, el grup havia fotografiat potencials objectius per atemptar i planificava segrestar una persona i degollar-la mentre ho gravaven en vídeo. Es tracta del cas Caront, el primer grup jihadista en actiu desmantellat pels Mossos d'Esquadra i un exemple d'un cas de sabotatge perquè la Policia Nacional va alertar als investigats que els Mossos els vigilaven.

L'Audiència Nacional ha condemnat els tres dirigents del grup a dotze anys de presó i a vuit, als altres set membres de la cèl·lula desarticulada. A tots els responsabilitzen d'integració en organització terrorista -en diferent grau-. La sentència assegura que els acusats van constituir un grup terrorista "amb l'única finalitat de complir els postulats del Daeix" i que estaven preparats per "portar a terme en qualsevol moment un atac contra institucions com ara la policia, entitats bancàries, interessos jueus a l'Estat o bé per integrar-se a les files del Daeix.