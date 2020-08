Els sindicats pressionen Educació per fer obligatòria la mascareta a partir dels 6 anys i proporcionar-ne als mestres

Els sindicats de l'educació pública reclamen al departament d'Educació que fixi l'ús obligatori de la mascareta a partir dels 6 anys, en comptes dels 12 que preveu per ara, a les aules, i demanen que el Govern garanteixi equipament de protecció individual (EPI) per a tots els treballadors, entre les quals hi ha d'haver mascaretes FFP2 i pantalles facials. Són dues de les principals reivindicacions que les set organitzacions del sector –USTEC, CCOO, la Intersindical CSC, ASPEPC, CGT, UGT i USOC– fan en un comunicat conjunt. Al document, insisteixen que cal reduir les ràtios a les aules, amb un màxim de deu alumnes a educació infantil i quinze a la resta de nivells educatius.

"Són mesures que creiem imprescindibles per a l'inici del curs", defensen els sindicats, que demanen a Educació que treballi amb el "màxim consens" per posar-les en pràctica per prevenir rebrots a les aules i evitar un nou confinament. Els set sindicats de la comunitat educativa pública sostenen que calen mesures addicionals al pla presentat pel Govern per "compensar" les mancances viscudes per l'alumnat a tots els nivells el final de curs passat i per "salvaguardar el dret a l'educació dels infants i joves i la salut pública". No descarten emprendre les mobilitzacions col·lectives "que siguin necessàries" –adverteixen– per assolir aquestes mesures de protecció per a tota la comunitat educativa.

A més de reivindicar la mascareta a partir del primer cicle de primària i de rebaixar la xifra d'alumnes per grup, els sindicats demanen que es garanteixi la presencialitat a les aules de tots els alumnes a tots els nivells educatius. I això passa, sostenen, per un increment de les contractacions del personal docent i d'atenció educativa. També emplacen la conselleria d'Educació perquè "vetlli per garantir la distància de seguretat dins els centres".

Pel que fa als treballadors considerats vulnerables, els sindicats recorden que hi ha una bona part del personal que desconeix quins serveis de prevenció hauran de seguir i demanen que no s'incorporin a la feina fins a tenir la informació sobre la seva consideració de sensibilitat.

"Els sindicats d'educació reclamem al departament el màxim consens possible: tot i que l'administració s'ha mostrat inaccessible a les nostres propostes de negociació fins ara, continuem mostrant voluntat negociadora", remarquen els signants del comunicat, que demanen a la Generalitat "no allargar més la situació d'incertesa".