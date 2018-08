“Hi ha una situació d’abús total cap als llogaters i llogateres”

LA NUNI treballa al Sindicat de Llogaters i Llogateres, que va néixer el maig del 2016 com una iniciativa transversal amb consciència política i col·lectiva per defensar el dret a l’habitatge i aconseguir lloguers assequibles, estables, segurs i dignes. A Barcelona el 30% dels ciutadans i ciutadanes viuen de lloguer, una xifra que està molt per sobre de la mitjana espanyola, però que alhora està lluny d’altres capitals europees on el lloguer representa més del 60% dels habitatges i gaudeix de molta més protecció legal. “Al mercat immobiliari hi ha una situació d’abús total cap als llogaters. El sistema capitalista ha creat un negoci rodó amb l’habitatge, actualment amb els lloguers, que se suma als efectes de la bombolla immobiliària perpetrada per la banca i permesa pel govern espanyol. La gent va perdre casa seva, l’Estat va rescatar els bancs amb diners públics, i ara que la banca és propietària de molts d’aquells pisos, crea una nova bombolla decidint reduir els anys de durada dels contractes i augmentant els preus dels lloguers”. M’explica que “les cambres de propietaris no havien demanat cap canvi en la legislació, però amb la reforma de la llei d’arrendaments urbans, per acontentar els voltors financers, els contractes de lloguer passen dels cinc als tres anys de durada i l’actualització del lloguer ja no té com a referència l’IPC: perdem encara més protecció”. Els preus dels lloguers a Barcelona enguany s’han incrementat un 9%; entre els barris més afectats hi ha el Poble-sec, Gràcia, el Poblenou i l’Eixample. Un lloguer se situa de mitjana en uns 802 euros, mentre que un de cada tres treballadors cobra menys de 843 euros mensuals. “Des del sindicat alguns dels casos que tractem són de persones de classe treballadora que havien pactat lloguers amb els bancs, i ara els estan apujant dos-cents i tres-cents euros el lloguer o bé els redueixen els contractes o no els renoven”. I assegura: “Estem aconseguint arribar a acords, fet que demostra l’extorsió a la qual se sotmet els llogaters”. En aquest sentit, recalca: “Malgrat que la llei protegeix els propietaris, aquests sempre tenen llibertat per decidir quin tracte fan amb el llogater. Poden llogar sense intermediaris i pactar lloguers assequibles”. La Nuni considera que un altre negoci que afecta els llogaters, i que denuncien, és que no es retornin les fiances: “Aconsellem que quan s’arriba a un pis se’n facin fotos i que a l’hora de tornar-ne les claus es faci presencialment al pis i es demani als propietaris o representants signar conforme s’ha deixat el pis en condicions i la fiança serà retornada”. “Mentre les lleis no deixin de protegir els propietaris i vetllar només pels seus drets, qualsevol solució, ara per ara, és només a curt termini. Estem parant els cops, però calen lleis que protegeixin la funció social dels habitatges i els llogaters i llogateres”.

Nuni és politòloga i antropòloga de formació. Fa anys que milita per canviar el que considera un sistema injust que explota la terra i la humanitat. Què t’agradaria que hi hagués dins la capsa? “Un món diferent”, em respon, i m’emplaça a entrevistar la Txell Bragulat

Llegeix totes les entrevistes encadenades aquí .