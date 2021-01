El risc de rebrot es dispara fins als 500 punts i continua creixent la pressió hospitalària amb 144 nous ingressos

Les dades generals d'evolució de la malaltia no acompanyen el context de vacunació. La pandèmia avança a Catalunya de forma preocupant, amb un empitjorament de totes les dades epidemiològiques, com el risc de rebrot i la velocitat de propagació del virus, i més pressió hospitalària.

El Procicat es reuneix avui dilluns per analitzar la situació a la comunitat, que ha empitjorat després de les festes de Nadal, i no es descarta l'adopció de mesures més restrictives per frenar la cadena de contagis.

Així, la pandèmia no dona treva i el risc de rebrot, que mesura el potencial de creixement del coronavirus, ha experimentat un augment de 78 punts en una sola jornada i se situa en 500, i la velocitat de propagació (Rt) del covid-19 ja arriba a l'1,27, 16 dècimes més que ahir. A més, Salut ha registrat aquest dilluns 1.314 casos nous confirmats amb PCR o test d'antígens, 156 menys que aquest diumenge, i 32 defuncions més (-13). La pressió hospitalària continua disparant-se: hi ha 144 ingressats més, que sumen 2.084, dels quals 392 són a l'UCI, 7 més que ahir.