"Em vaig acostumar a no fer plans més enllà de sis mesos. Ara torno a viure"

Fa sis mesos, a l'Esther li van trasplantar els dos pulmons. El seu estat era tan greu que només va haver d'esperar uns dies perquè li assignessin un òrgan compatible. "La meva vida depenia d'un endoll on poder endollar l'oxigen. Ja no podia respirar per mi mateixa", rememora des de l'Hospital Vall d'Hebron, on li van fer el trasplantament i on avui tenia una visita rutinària.

El 2011 li van diagnosticar una malaltia rara, la hipertensió arterial pulmonar, que provoca un creixement desmesurat de les artèries i que fan treballar al cor més enllà de les seves possibilitats. La malaltia afecta 20 persones per cada milió, i a Catalunya actualment hi ha 200 casos. Una investigació d'un equip de la Vall d'Hebron, liderat pel doctor Manuel López-Meseguer, mostra ara la infrautilització dels transplantaments i els beneficis que comportaria en determinats pacients afectats per la malaltia.

375 pacients van morir

El doctor que la va tractar, Manuel López-Meseguer, del Servei de Pneumologia de l'Hospital Vall d'Hebron, ha estudiat juntament amb el seu equip la utilització del trasplantament de pulmó en pacients amb la malaltia de l'Esther. I les conclusions són clares: "El trasplant pulmonar està infrautilitzat", assenyala. Així ho indiquen, diu, les dades del Registre Espanyol d'Hipertensió Arterial Pulmonar (REHAP), on hi consten 1.391 pacients amb la malaltia. D'aquests, 375 van morir (27%) i només 36 (3%) van ser trasplantats. S'estima que, dins del grup dels que van morir, 36 eren potencialment elegibles per a un trasplantament pulmonar, tot i que no se'ls va aplicar.

"És probable que casi el doble de pacients s'haguessin pogut beneficiar d'aquesta opció", lamenta López-Meseguer, que atribueix a diverses causes el fet que no s'optés per un trasplantament, i en aquest sentit entona un 'mea culpa'. "Els metges hauríem de tenir més en compte aquesta opció. S'ha de pensar en el trasplantament en el moment que es diagnostica la malaltia, i no deixar-lo per a l'últim moment", reflexiona. Així i tot, avisa que l'ús del trasplantament de pulmó està restringit a casos molt seleccionats, i cal dedicar atenció a reflexionar sobre cada cas. "Probablement això es podria optimitzar si s'agilitzés la derivació dels pacients cap a centres que tinguin un programa de trasplant pulmonar en fases primerenques de la malaltia", afegeix el doctor Antonio Roman, cap de la unitat de trasplant pulmonar de la Vall d'Hebron.

A Espanya només hi ha set hospitals que comptin amb un programa de trasplant pulmonar. Vall d'Hebron és un d'ells, i enguany han fet 89 trasplantaments de pulmó. Entre ells els dos de l'Esther, que des de fa sis mesos li han donat "una nova vida".