La targeta de la T-Mobilitat costarà 4,5 euros i l'apli del mòbil 1 euro

Queda un any perquè entri en funcionament la T-Mobilitat, l'esperat (i endarrerit) nou sistema de transport públic que, a través d'una única targeta unipersonal, substituirà tota la gamma de títols de transport actual (n'hi ha uns 80) perquè cada usuari pagui en funció de les seves rutines i de la freqüència amb què utilitzi el transport públic. L'última dada que s'ha donat a conèixer és el preu d'aquesta única targeta unipersonal, i també l'apli de suport. Segons ha publicat aquest divendres el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el "suport físic" costarà 4,5 euros i "l'aplicació mòbil" en costarà 1. El preu és semblant a la targeta Oyster de Londres, que costa cinc lliures.

Segons l'anunci al DOGC, els preus s'han decidit "vista la proposta de càlculs dels preus dels suports del projecte T-Mobilitat" i tenint en compte que l'aplicació mòbil és una eina "exclusivament com a suport del títol de transport". En la resolució, el Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità explica que, en una reunió del 19 de febrer es va prendre aquesta decisió, que és necessària abans de posar en marxa totes les fases que falten del projecte. El primer semestre d'aquest 2020 s'integraran tots els títols il·limitats en l'àmbit dels 36 municipis que formen part de l'AMB, el segon trimestre –a partir del juliol– s'integraran la resta de títols, tant els socials com els propis de la resta de zones, i el primer trimestre del 2021 es posaran en marxa la resta de funcionalitats.

Aquest és un pas més per a l'esperada implantació de la T-Mobilitat, i arriba després que s'hagin començat a instal·lar les màquines validadores adaptades a la futura tecnologia contactless a les primeres estacions. Segons va poder comprovar l’ARA, les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i de Renfe de plaça Catalunya i la de FGC de Provença ja tenen els primers terminals adaptats a la tecnologia que ha de permetre el pagament i accés al tren, però també al metro o a l’autobús, només acostant la futura targeta de transport amb xip o bé simplement el telèfon mòbil.

La T-Mobilitat, que s'havia de posar en marxa en proves al final del 2018, porta molts endarreriments acumulats. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va admetre fa dos anys que la implantació d'aquest nou sistema, que ha de suposar una “revolució” en el transport, s'endarreria dos anys més i, si no hi ha més entrebancs, funcionarà a partir del 2021.

De fet, Calvet va afegir que les proves d'aquest nou sistema tampoc començaran fins aleshores. El conseller no va concretar els motius d'aquest nou retard i es va limitar a remarcar que “forçar qualsevol altre calendari seria posar en risc la qualitat del servei que es vol oferir”.

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha responsabilitzat l'adjudicatària del projecte, SOC Mobilitat –formada per CaixaBank, Moventia, Indra i Fujitsu–, dels endarreriments fins al punt d’imposar-li una sanció de 650.000 euros derivada de set expedients oberts per diversos incompliments. Ara bé, la mateixa adjudicatària va ser prèviament indemnitzada amb 12 milions per part de la mateixa ATM per l'endarreriment del projecte. A aquesta suma s'hi han d'afegir 12 milions més en concepte de serveis i productes que s'han afegit al contracte inicial i que eleven el sobrecost del projecte de la T-Mobilitat a uns 24 milions d’euros.