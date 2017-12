Les tarifes del sector sociosanitari, en suspens pel 155

La primavera passada es va aprovar al consell de direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut) l’increment de les tarifes que es paguen als centres sociosanitaris -que atenen pacients crònics i pal·liatius, sobretot- per la prestació del servei. Aquest augment, d’un 0,63%, havia de servir per ajudar els centres a incrementar un 1% el sou dels seus treballadors. Per fer-se efectiu, però, s’havia de publicar al DOGC, un tràmit que ara ha quedat en suspens amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. “Fins que no estigui publicat, els centres no podem facturar amb les noves tarifes. Ara la solució és que es publiqui al BOE, però no sabem en quin estadi estan els tràmits”, explica José Augusto García Navarro, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, una de les patronals del sector concertat.

García Navarro reconeix que l’increment tarifari del 0,63% pot semblar “poca cosa”, però recorda que és un sector “complicat”, que ha patit “moltes retallades”. “Plou sobre mullat i seria important que es desencallés”, diu. Helena Ris, directora general de la Unió Catalana d’Hospitals, l’altra patronal del sector sanitari concertat, lamenta aquest bloqueig, ja que el sector comptava “amb aquests diners per apujar el salari dels treballadors”, ja que formava part del preacord del conveni col·lectiu. “Això és una dificultat afegida. Hauran de començar a millorar els sous però els centres no tindran els diners corresponents. Que no s’enganyin, el 155 sí que afecta”, lamenta Ris. Amb tot, García Navarro insisteix que aquest bloqueig no es nota en l’assistència, ja que els professionals “continuen al peu del canó”. “Són gent implicada i no deixaran caure el sistema”, assegura.

Perquè es faci efectiu l’increment de les tarifes, cal que passi pel consell de ministres i es publiqui al BOE. A tot aquest llarg tràmit burocràtic s’hi ha de sumar “el desconeixement” dels funcionaris del ministeri de Sanitat del sistema sanitari català. “Ens pregunten si aquestes tarifes les paguen els usuaris i se sorprenen que siguin retroactives. Els hem explicat que és una contraprestació del servei i que s’aprova en un consell de direcció, però no ho veuen clar”, diu el subdirector del Servei Català de la Salut, Josep Maria Argimon. Els interlocutors del departament de Salut ara són el secretari del ministeri de Sanitat, José Javier Castrodeza, i la subsecretària del ministeri, María Jesús Fraile. Cap dels dos ha trepitjat la conselleria de Salut i tots els contactes han sigut telemàtics.

Un altre efecte col·lateral del 155 és la paralització de la llei d’universalització de l’assistència sanitària, aprovada al juny al Parlament i que estava pendent d’una negociació entre el Govern i l’Estat que ara no es produirà perquè “la ministra no pot discutir amb si mateixa”, com diu amb ironia Argimon. Mentrestant, però, l’assistència sanitària està garantida per a tothom.

Partides per a recerca

També ha quedat en suspens -ja que quedaven pendents alguns tràmits- el decret de prescripció infermera per regular que les infermeres puguin receptar fàrmacs. El decret que defensa Catalunya és diferent del de l’Estat. Però ara, sense conseller, no poden defensar la seva postura al consell interterritorial. “Hi tenim veu però és la de l’Estat i això és usurpació política”, diu Argimon.

Pel que fa a la recerca, hi ha algunes partides pendents d’execució. Tot i la incertesa que pot generar en els centres afectats, Argimon està “convençut” que és qüestió de temps que es desbloquegin.

Un altre inconvenient del 155 és l’alentiment dels tràmits burocràtics. “La ciutadania pot pensar que no passa res per fer paperassa, però res d’això és normal. Tenir un Govern destituït no és normal”, sosté Argimon.