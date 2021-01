El temporal aguditza l'estrès als hospitals de Madrid

“Es garanteix l’assistència i l’activitat en tots els centres hospitalaris”, asseguraven aquest dilluns fonts de la Comunitat de Madrid, però el triomfalisme contrasta amb les complicacions que professionals sanitaris i pacients tenen per exercir la seva feina i ser atesos. Els grups de Telegram en què voluntaris posen a disposició els seus 4x4 per fer viatges a hospitals i domicilis segueixen bullint, i metges i infermers han hagut de doblar i triplicar torns per mantenir els serveis mínims.

“Ha sigut molt angoixant”, afirma la Marina, infermera al Ramón y Cajal, que fa un retrat de les últimes hores: “Ens hem hagut de reorganitzar sobre la marxa perquè ha faltat bastant personal que no ha pogut arribar a treballar”. També es va trobar en aquesta situació la Natalia, que treballa a l'UVI d’aquest mateix centre i va haver de doblar torn. Va entrar dissabte a primera hora del matí i va acabar diumenge a la tarda. En conversa amb l’ARA, explica que no va poder agafar l’autobús habitual per anar a l’hospital, però va trobar una alternativa amb metro malgrat trigar més. “Em sortia més a compte quedar-me a dormir que no pas tornar a casa”, va pensar de cara a la nit de dissabte a diumenge, i així ho va fer. Afortunadament, el Ramón y Cajal va habilitar un espai per passar la nit i va oferir menjar als treballadors.

Els professionals no només fan esforços per cobrir els companys que no tenen manera d’arribar, sinó que també han hagut d’optimitzar recursos. Les farmàcies han trucat advertint que no es malgastés medicació perquè no sabien quan podia arribar-ne més i els supervisors han reclamat que es canviessin els llençols dels llits de qui més ho necessités. L’estrès als hospitals també ha estat provocat per la incapacitat de donar altes, tal com explica la Verónica, metge de l'Hospital Universitari la Princesa, ubicat al barri de Salamanca. La falta d’ambulàncies o el fet que no poguessin sortir per culpa de la neu va fer que pacients que podien tornar a casa seguissin ocupant llits. Ha sigut habitual que persones que acudeixen puntualment per tractar-se la diàlisi s’hagin hagut de quedar ingressats.

I si no es podia sortir, tampoc es podia entrar, fet que podia donar una falsa sensació de tranquil·litat. “Hem tingut menys càrrega de pacients, però perquè els ha costat arribar”, relata la Verónica. Els trasllats han sigut difícils, però alguns s’havien de fer sí o sí. La Nazaret explica que un nen ingressat a l’Hospital Puerta del Hierro de Majadahonda havia de ser operat a La Paz. Davant la impossibilitat d’anar-hi, va ser el metge qui es va desplaçar a Puerta del Hierro amb un 4x4. Allà només s’hi arriba en cotxe o autobús i la Nazaret, després de passar tot el cap de setmana a l’hospital, va poder tornar a casa diumenge a la tarda gràcies a la xarxa de solidaritat que encara avui està desbordada.

Por a un auge d’ingressos

La progressiva retirada de la neu de les carreteres, però, no dona signes de portar calma als hospitals. Les cites que s’han hagut de suspendre aquests dies es reprogramen i s’hi afegeix la tendència a l’alça d’ingressos per coronavirus. La planta d’UCI on treballa la Natalia al Ramón y Cajal ha passat aquest dilluns a ser únicament per a covid-19, de manera que a partir de dimarts torna a l’experiència de la primera onada. “Hi ha cansament, saturació i estrès”, resumeix. Per si no n’hi hagués prou, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat que ja s’estan començant a produir ingressos a traumatologia per caigudes com a conseqüència del gel.

Els hospitals pateixen els efectes del temporal, que ha deixat els carrers de Madrid nevats i ara gelats, les escoles tancades fins dilluns vinent i els supermercats amb problemes d’aprovisionament. L’hivern recorda massa a la primavera.