El temporal deixa mig metre de neu al Pirineu per Tots Sants

L’octubre es va acabar ahir amb l’enèsim temporal del mes. Una potent borrasca mediterrània va injectar vents humits de sud que van tornar a fer ploure de valent en moltes comarques, fins i tot amb algunes tempestes fortes i calamarsades, cada cop més habituals en aquesta època de l’any. Probablement el fet més extraordinari del temporal és la impressionant acumulació de neu que han deixat les dues últimes borrasques al Pirineu. Ahir a la tarda els sensors de les estacions automàtiques del Meteocat detectaven un gruix de neu de 55 centímetres a Prat d’Aguiló, al nord del Cadí. A Boí es vorejava també el mig metre de neu, i en indrets com Núria i el Port del Comte se superaven els 30 centímetres de neu acumulada. De nit encara ha pogut nevar més.

Gruixos extraordinaris per a un mes d’octubre que han portat algunes estacions d’esquí a precipitar l’obertura durant el pont. Masella tindrà ja avui deu pistes obertes, i l’estació d’esquí nòrdic de Tuixén - la Vansa, al Port del Comte, també obrirà, tot i que de moment només per fer-hi raquetes. Trobareu més informació sobre això al suplement Comarques de Girona.

La nevada ha agafat fins i tot fora de temporada el Butlletí de Perill d’Allaus de l’Institut Cartogràfic i Geològic, però ahir l’ICGC va emetre una nota especial demanant precaució a l’extrem sud de l’Aran, a la Ribagorça i al Cadí-Moixeró, on es podrien haver format algunes plaques pel vent en orientacions nord.

Rècords de pluja

Algunes estacions han acumulat precipitacions rècord aquest mes d’octubre. A l’aeroport de Reus, amb les pluges d’ahir s’han superat ja els 300 l/m 2, un fet que, amb dades des del 1953, només havia passat una vegada, també un altre octubre, en aquest cas del 1987. A Tarragona ahir a la tarda l’acumulació total del mes ja vorejava els 390l/m 2, i caldrà esperar a les dades oficials del Meteocat per conèixer l’abast d’aquest rècord. A Tortosa s’ha arribat als 230 l/m 2 : no hi plovia tant en un sol mes des de l’octubre del 1994. També alguns totals anuals són ja extraordinaris, com per exemple a Bagà, on, amb les precipitacions d’ahir, se superen els 1.300 l/m 2, un fet que no havia passat com a mínim des del 1977, segons dades de Manel Cascante. Això tenint en compte que encara falten dos mesos per acabar l’any. L’Agència Catalana de l’Aigua va decidir ahir obrir les comportes del pantà de la Baells per controlar la crescuda del Llobregat. El temporal de mar va provocar onades de més quatre metres a la costa central, i de més de sis metres unes quantes milles mar endins a la Costa Brava.

Entre avui i diumenge el temps serà més agradable. Demà el pas d’un altre front mantindrà el cel bastant tapat, però només al nord del Pirineu hi haurà algunes noves nevades destacables. Dissabte i diumenge seran dies de cel mig ennuvolat en moltes comarques de Girona i en altres punts de l’est, però només diumenge al migdia hi haurà la possibilitat d’alguns ruixats al voltant de l’Empordà. En definitiva, temps canviant però sense cap tongada de ruixats extensos. Les pluges continuaran a les Balears, sobretot a Menorca. La tramuntana es deixarà sentir entre demà al vespre i dissabte en molts punts de la Costa Brava. Això mantindrà la sensació de fred en aquest sector, però en general els dies vinents entrarem en una fase de temperatures molt més normals per ser tardor. Se’n va el fred més intens.

Qui tingui ganes de tocar neu per primera vegada aquesta temporada tindrà moltes possibilitats. La nevada d’aquest dimarts ha deixat gruixos importants al vessant sud de la serralada i al Prepirineu, en llocs d’accés relativament ràpid des de molts punts. Indrets com el Port del Comte, els Rasos de Peguera o el Cadí són llocs segurs per trobar-hi neu els pròxims dies.