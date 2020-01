El pitjor temporal en 20 anys ofega l'Ebre i posa en alerta Girona

Les pitjors previsions s'han fet realitat: la borrasca Gloria, que ha arribat en forma de neu, molt vent i intenses pluges, ha destrossat el litoral català, ha fet desaparèixer platges i s'ha acarnissat especialment amb un dels territoris més vulnerables, el delta de l'Ebre, on el mar ha penetrat fins a tres quilòmetres terra endins. Ara preocupen especialment les Terres de l'Ebre i les comarques de Girona, perquè els cabals dels rius Algars i Tordera estan augmentant i hi ha risc de desbordament. Aquest dimarts la situació ja ha sigut crítica amb l'Onyar al seu pas per Girona. Ara mateix plou amb força en aquestes zones i l'alerta és màxima.

El temporal ja suposa l'afectació més greu d'aquest segle al conjunt de la costa catalana: des de la demarcació de Girona fins a la de Tarragona. Segons l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), les onades han sobrepassat la sorra de totes les platges del litoral i han superat espigons, passeigs marítims o vies de tren.

L’operativa portuària està aturada pel mal temps i els accessos als ports tancats per precaució. Des de #PortsGencat estem en contacte permanent amb els usuaris dels ports. Us demanem prudència davant aquest temporal. pic.twitter.com/SE4ZS786Hj — Ports Generalitat (@portsgencat) January 21, 2020

Des de l'AMB admeten que, tot i que s'havia retirat el mobiliari que semblava més susceptible d'estar afectat pel temporal per la seva proximitat amb el mar, el fort onatge ha afectat dutxes, pals de banderes i bancs allunyats de la costa. A part dels danys materials, l'aigua s'ha endut la sorra de molts punts del litoral, un dels quals és la ciutat de Barcelona.

Les onades han sigut tan fortes al Port Olímpic que, després de superar l'espigó, han enfonsat una barca. A la plaça dels Voluntaris Olímpics, davant de les torres Mapfre, ha caigut l'escultura d'Antoni Llena. Molts ajuntaments mantenen activada la prohibició d'accés a les platges. A Tossa de Mar l'escuma del mar ha arribat fins als carrers més pròxims al passeig del Mar.

El fort onatge ha impactat contra la circulació de trens. Les línies més afectades han sigut les de la costa entre Arenys de Mar i Maçanet de la Selva, la R1 i la RG1, on Adif ha aturat el pas de combois. El vent del temporal també s'ha notat a la xarxa ferroviària perquè ha afectat diverses línies de Rodalies per les caigudes d'arbres. Pel que fa a les carreteres, al matí s'ha produït un col·lapse a la frontera amb França perquè l'AP-7 ha estat tallada unes hores en direcció nord per un accident i s'ha desviat la circulació a la N-II. Ara hi ha 34 vies afectades pel temporal: a la majoria no es permet circular-hi per inundacions, algunes estan tallades pel vent o obstacles a la calçada i a la resta es necessiten cadenes per la neu.

651x366 Diversos camions aturats a la N-II a l'altura de Capmany / ACN Diversos camions aturats a la N-II a l'altura de Capmany / ACN

De fet, la complicació a les carreteres ha obligat a suspendre diverses rutes de transport escolar, que han deixat 5.600 alumnes catalans sense poder arribar a classe, la majoria a les comarques gironines. A aquests afectats cal sumar-hi els més de 120.000 estudiants de primària i ESO que no han anat a l'escola perquè estava tancada a causa del temporal, segons ha informat el departament d'Educació. Les incidències més importants s'han concentrat al Maresme, on han tancat tots els centres, i també a les comarques gironines. En grans ciutats de l'àrea metropolitana, com a Sant Adrià de Besòs, l'Hospitalet, Cornellà o el Prat de Llobregat, han tancat tots o una part dels seus centres educatius.

651x366 Riu Onyar al seu pas per Girona / David Borrat Riu Onyar al seu pas per Girona / David Borrat

651x366 El tren passant molt a prop de la platja a Premià de Mar / Pere Virgili El tren passant molt a prop de la platja a Premià de Mar / Pere Virgili

651x366 El mar enfurismat a la costa de Calella / Pere Virgili El mar enfurismat a la costa de Calella / Pere Virgili

651x366 Una de les platges de Sant Pol de Mar, que pràcticament ha desaparegut a causa del temporal / Pere Virgili Una de les platges de Sant Pol de Mar, que pràcticament ha desaparegut a causa del temporal / Pere Virgili

651x366 El temporal Gloria no dona treva / EFE/Enric Fontcuberta El temporal Gloria no dona treva / EFE/Enric Fontcuberta

651x366 A Gran Via, entre Tetuan i Bailèn, les ràfegues de vent han tombat totes les motos de la vorera / Ignasi Aragay A Gran Via, entre Tetuan i Bailèn, les ràfegues de vent han tombat totes les motos de la vorera / Ignasi Aragay

651x366 Vent i pluja a la platja de la Barceloneta aquest matí / Francesc Melcion Vent i pluja a la platja de la Barceloneta aquest matí / Francesc Melcion

651x366 L'Onyar al límit aquest matí / David Borrat L'Onyar al límit aquest matí / David Borrat

651x366 Temporal a l'Ametlla de Mar aquest matí / Tjerck Van Der Meulen Temporal a l'Ametlla de Mar aquest matí / Tjerck Van Der Meulen

651x366 Carrers plens d'aigua a l'Ametlla de Mar / Tjerk Van Der Meulen Carrers plens d'aigua a l'Ametlla de Mar / Tjerk Van Der Meulen

651x366 La platja de la Barceloneta. S'han produït prop de 2.400 trucades al 112, tretze assistències mèdiques de caràcter menor i 960 actuacions dels Bombers a Catalunya / Enric Fontcuberta / EFE La platja de la Barceloneta. S'han produït prop de 2.400 trucades al 112, tretze assistències mèdiques de caràcter menor i 960 actuacions dels Bombers a Catalunya / Enric Fontcuberta / EFE

651x366 El passeig Marítim de Barcelona amb l'Hotel Vela al fons / Pere Virgili El passeig Marítim de Barcelona amb l'Hotel Vela al fons / Pere Virgili

651x366 Imatges impactants de temporal / Juan Carlos Cárdenas/ EFE Imatges impactants de temporal / Juan Carlos Cárdenas/ EFE

651x366 El riu Onyar de Girona, al límit / David Borrat El riu Onyar de Girona, al límit / David Borrat

651x366 El temporal amb Barcelona de fons / Enric Fontcuberta / EFE El temporal amb Barcelona de fons / Enric Fontcuberta / EFE

651x366 Onades immenses a la platja de la Barceloneta / Pere Virgili Onades immenses a la platja de la Barceloneta / Pere Virgili

651x366 Turistes a la Sagrada Família / Alejandro GarcÌa / EFE Turistes a la Sagrada Família / Alejandro GarcÌa / EFE

651x366 Onades de més de 8 metres a la platja de la Barceloneta / Enric Fontcuberta / EFE Onades de més de 8 metres a la platja de la Barceloneta / Enric Fontcuberta / EFE

651x366 Un vehicle circulant per la carretera N-344 al límit de les comunitats de Múrcia i Albacete / Marcial Guillén / EFE Un vehicle circulant per la carretera N-344 al límit de les comunitats de Múrcia i Albacete / Marcial Guillén / EFE

651x366 La platja de la Barceloneta / Enric Fontcuberta / EFE La platja de la Barceloneta / Enric Fontcuberta / EFE

651x366 Nevades a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta / Tjerk Van Der Meulen Nevades a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta / Tjerk Van Der Meulen

651x366 Un arbre centenari ha caigut sense provocar cap víctima a Cerdanyola del Vallès / Cristina Calderer Un arbre centenari ha caigut sense provocar cap víctima a Cerdanyola del Vallès / Cristina Calderer

651x366 Carrer inundat a Cal Bou, Eivissa / Sergio G. Còizares / EFE Carrer inundat a Cal Bou, Eivissa / Sergio G. Còizares / EFE

651x366 El Port de Tarragona tancat / Eloi Tost / ACN El Port de Tarragona tancat / Eloi Tost / ACN

651x366 Neu a Gandesa / Tjerk Van Der Meulen Neu a Gandesa / Tjerk Van Der Meulen

651x366 La Barceloneta es desborda amb el temporal / Francesc Melcion La Barceloneta es desborda amb el temporal / Francesc Melcion

651x366 Caminant per la Barceloneta / EFE/Enric Fontcuberta Caminant per la Barceloneta / EFE/Enric Fontcuberta

651x366 Un home camina per Ripollet, el vent és tan fort que els paraigües no funcionen / Cristina Calderer Un home camina per Ripollet, el vent és tan fort que els paraigües no funcionen / Cristina Calderer

La situació d'alerta es mantindrà durant aquest dimecres, després que el Govern hagi recomanat suspendre l'activitat escolar als centres del Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà i el Baix Empordà. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha dit que és una mesura preventiva per minimitzar riscos: "Intentem limitar la mobilitat especialment en zones no urbanes". La Universitat de Girona no farà classes lectives avui.

Més enllà de les aules, les afectacions pel temporal han arribat a les llars de més de 7.000 abonats d'Endesa a les comarques tarragonines, que s'han quedat sense llum a causa d'una avaria en els cables d'una línia elèctrica. La incidència més important s'ha produït a l'Horta de Sant Joan, però també s'han quedat sense llum veïns de l'Aldea, Taragona, Reus, Salou o Amposta. Al matí, una torre de la MAT s'ha ensorrat a Sant Hilari i ha deixat durant unes hores 220.000 abonats sense llum.

Feina intensa pels Bombers i SEM

Els bombers han fet gairebé 5.200 serveis des que va començar el temporal, més de la meitat dels quals aquest dimarts: arbres caiguts, reforçar façanes, treure aigua... El fort vent i les intenses pluges també han causat desperfectes en marquesines d'autobús i estacions de tren (la de Premià ha quedat destrossada), han fet caure cobertes (com ara al poliesportiu a Sant Adrià de Besòs) i han arrancat senyals de trànsit arreu del territori. Els bombers preveuen una nit "amb moltíssima feina". D'entrada, s'han evacuat 40 persones a Hostalric i tres a Deltebre.

651x366 Rodalies a Premià de Mar / Pere Virgili Rodalies a Premià de Mar / Pere Virgili

També al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) tenen dies intensos: fins ara han atès 43 ferits de diversa consideració, el més greu a Alpicat. Catalunya afronta aquest dimecres el tercer dia del pitjor temporal en 20 anys.