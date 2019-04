Una teràpia amb sang contra l'esclerosi múltiple

L'Hospital Clínic i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) assajarà una nova teràpia cel·lular en pacients per intentar curar dues malalties del sistema nerviós molt resistents: l'esclerosi múltiple (EM) i la neuromielitis òptica (NMO). Amb la col·laboració de quatre centres espanyols més, els investigadors catalans han publicat un estudi a la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS) en el que demostren que la teràpia cel·lular que modifica la sang del pacient afectat pot inhibir la resposta inflamatòria de forma segura i sense efectes adversos.

Aquest és el primer assaig clínic que ha inclòs pacients de NMO, considerada una malaltia rara perquè afecta entre 5 i 10 persones de cada 100.000. La teràpia és un tipus de teràpia cel·lular que té l'objectiu de modular les defenses del pacient de forma específica i selectiva per frenar la inflamació que causen l'EM i la NMO sense alterar la resta de les defenses.

El tractament consisteix a aïllar i madurar al laboratori un tipus de glòbuls blancs de la sang, les cèl·lules dendrítiques, i fer-les tolerants a proteïnes de la mielina i del cervell contra les que reacciona el sistema immune dels pacients. Donat que les cèl·lules són del propi pacient l'organisme no el rebutja.

Els resultats de l'assaig clínic han demostrat també que aquesta teràpia cel·lular és capaç d'activar una part del sistema immune que és responsable d'acabar amb la inflamació, i d'aquesta manera seria possible aturar el dany que aquestes malalties causen al cervell.

Atès que aquest primer estudi ha obtingut resultats positius a nivell de seguretat i eficàcia, es planteja prosseguir els assajos amb un nou estudi en fase 2 que determini l'eficàcia clínica en el control de l'EM per evitar l'augment de la discapacitat.

Els investigadors consideren que l'aplicació d'aquest tipus de teràpia no només suposa un gran pas endavant per a aquestes dues malalties neurològiques, sinó que s'espera que pugui aplicar-se en altres malalties autoimmunes i reumatològiques, com les encefalitis autoimmunes, l'artritis reumatoide o la psoriasi.

En l'assaig publicat a la revista PNAS, i que es va posar en marxa a finals de 2015, hi van participar 12 pacients, 8 amb EM i 4 amb NMO. L'objectiu de l'estudi va ser verificar la seguretat del tractament i l'absència d'efectes adversos moderats o greus. El següent pas és dur a terme un assaig de fase 2 amb més pacients que demostri que aquesta estratègia terapèutica és clínicament eficaç.