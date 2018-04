Un terç dels estudiants d'FP a Barcelona no acaben els estudis

Un terç dels estudiants de graus superiors de formació professional (FP) de Barcelona no s'acaben graduant. En concret, la taxa de graduació del curs 2015-2016 va ser d'un 57,1%, la més baixa des últims deu anys, mentre que els anys anteriors el percentatge va oscil·lar entre el 59,8% i el 75%, tant en els centres públics com en els privats. El comissionat d’Educació, Miquel Àngel Essomba, ha dit que un dels reptes "irrenunciables" de l'Ajuntament de Barcelona és treballar per la "retenció" d'aquests estudiants, i per fer-ho, ha dit que és clau acompanyar-los i orientar-los.

Aquesta és una de les dades que recull el primer Informe d'Educació Postobligatòria i Pràctiques Educatives Comunitàries, encarregat per l'Ajuntament. L'estudi constata que els darrers deu anys, la matrícula d'alumnes d'estudis postobligatoris s'ha duplicat als centres públics i ha crescut un 25% als centres privats i concentrats.

En concret, els cicles de grau superior en centres públics han augmentat el 53% i els de grau mig un 33%. Es dona el cas que la meitat dels alumnes de graus mitjans estudien cicles de quatre especialitats (transport i manteniment de vehicles, sanitat, informàtica i comunicacions, i hoteleria i turisme), i també la meitat dels que fan graus superiors han escollit entre quatre disciplines (les tres últimes més serveis socioculturals a la comunitat). Són graus majoritàriament s'estudien en centres privats i concentrats. Davant d'això, Essomba ha dit que l'Ajuntament vol donar un impuls als centres públics d'aquests àmbits.

Una altra de les línies de treball del consistori és intentar equilibrar territorialment l'oferta d'FP: mentre que a l'Eixample hi ha molta oferta, en barris com Gràcia o Sant Andreu no hi ha cap centre públic de formació professional. Amb tot, Essomba ha dit que en estudis postobligatoris la proximitat no és tant rellevant com en fases educatives inicials.

Si bé és veritat que s'ha detectat un creixement molt rellevant durant l'última dècada, en l'últim any es detecta un cert estancament. Encara que és d'hora per saber si aquesta tendència es manté, l'autor de l'estudi, Ricard Gomà, ha dit que es podria relacionar amb la sortida de la crisi. Segons ha explicat, en èpoques de recuperació econòmica la formació professional "se'n ressenteix" perquè és més fàcil incorporar-se al mercat laboral.

Menys usuaris a la formació d'adults

Ara bé, malgrat l'augment dels estudis postobligatoris, les escoles d'adults experimenten un fenomen contrari: han perdut el 10% dels alumnes els darrers anys. Segons l'estudi, se substitueixen els estudis de menor nivell per estudis de nivell més alt. És a dir, baixa la matróicula dels cursos que preparen per a la FP de grau mitjà i de català i castellà, i pugen la matrícula de cursos relacionats amb la societat de la informació, les proves d'accés ala universitat i sobretot els idiomes estrangers. Segons Gomà, els centres han acabat apostant per donar una oferta més "heterogènia i pluridisciplinària".