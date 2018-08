Un tiroteig en un bar de Valladolid acaba amb un home mort i tres més de ferits

La Guàrdia Civil ha detingut a Valladolid un home que aquesta matinada ha entrat en un bar de la localitat de Castrillo-Tejeriego, a Valladolid, i ha provocat un mort i tres ferits. L'home havia entrat en un bar d'aquesta localitat val·lisoletana amb una escopeta i ha disparat diversos trets i matat un home de 46 anys.

Els fets han passat poc abans de les sis del matí quan per motius que estan sent investigats l'home ha entrat al bar d'aquesta petita localitat i ha començat a disparar. La Guàrdia Civil de Valladolid ha procedit, cap a les deu del matí, a la detenció de M.M.B., de 32 anys, com a suposat autor d'un delicte d'homicidi.

El presumpte autor dels fets ha fugit a continuació del lloc, amb l'arma amb la qual havia disparat els trets, en un turisme. Immediatament, la Guàrdia Civil ha muntat un ampli dispositiu de recerca, amb desplegament de mitjans tant terrestres com aeris, i ha demanat la col·laboració d'altres cossos i forces de seguretat.

Fruit d'aquest dispositiu, la Guàrdia Civil ha detingut el suposat autor dels fets a les proximitats del carrer Arca Real de Valladolid. El detingut ja ha sigut posat a disposició judicial.

Els ferits van haver de ser traslladats fins a un centre hospitalari de Valladolid, després de ser atesos pels mitjans sanitaris desplaçats fins al lloc dels fets.