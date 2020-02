La zona de baixes emissions dispara el transport com la principal queixa dels barcelonins

La implementació de la zona de baixes emissions (ZBE) a Barcelona ha sigut un dels detonants de l'augment de queixes per circulació i transport a la ciutat. La Síndica de Greuges ha rebut 149 reclamacions el 2019 relacionades amb la restricció de vehicles més contaminants, tot i que la mesura encara no estava en vigor i es va fer efectiva l'1 de gener passat. Les queixes per la ZBE representen més d'una tercera part de les 340 relacionades amb la mobilitat, que va ser el tema que més descontentament va generar entre els ciutadans, i acumula més del doble de queixes que fa un any (164 el 2018).

En segon lloc apareixen les reclamacions pel medi ambient (191), que va ser el tema amb més queixes el 2018 sobretot pels problemes amb les àrees d'esbarjo dels gossos. En tercer lloc, els problemes d'habitatge van motivar 160 reclamacions l'any passat.

La síndica ha donat la raó a la ciutadania, totalment o en part, en un 87% de les 720 resolucions que ha elaborat, sobre un total de 1.720 queixes. "La zona de baixes emissions és una mesura important per al medi ambient, però entenem que s'ha trigat a informar-ne la ciutadania", ha defensat Maria Assumpció Vilà, que ha explicat que algunes de les queixes tenien a veure amb persones amb mobilitat reduïda que per limitacions econòmiques no podien canviar de vehicle i que no trobaven alternativa en el transport públic.

Discriminació als taxis

Els ciutadans amb diversitat funcional també s'han sentit discriminats, en algunes ocasions, per les tarifes dels taxis. Alguns es queixaven que se'ls cobrava un mínim de 13 euros fins i tot quan el taxímetre marcava un preu més baix, i també de l'aplicació d'una taxa de 7 euros per demanda a distància del taxi quan aquests ciutadans no tenen cap més alternativa. Mancances a la línia dels busos H10 durant la creació de la línia octogonal i talls de metro per obres completen la majoria de les queixes en l'àmbit del transport.

La síndica ha atribuït la reducció de les queixes en medi ambient a la resolució d'alguns conflictes o la disminució de queixes pel que fa a la zona d'esbarjo amb els gossos, mentre que la majoria de les 160 queixes en matèria d'habitatge tenen a veure amb la llista d'espera a la taula d'emergència habitacional, malgrat que ha rebut menys sol·licituds l'any 2019 (486) que el 2018, en què es van atendre 614 casos. Amb perspectiva, la síndica ha alertat que "fa anys que cal corregir" aquesta situació, perquè "la demanda ha augmentat exponencialment en referència a l'augment dels nous recursos creats", tot i que Ada Colau va arribar a l'alcaldia amb la promesa de l'habitatge social com a prioritària.

Un 50% més de queixes per soroll

El Servei d'Atenció Domiciliària ha sigut també motiu de queixa dels ciutadans: és la principal entre les 128 queixes relacionades amb serveis socials, de vegades per l'incompliment del servei previst. En un dels casos recollits per la síndica, la finalització de contracte d'una treballadora familiar en atenció domiciliària va desembocar en el fet que, les quatre setmanes posteriors, quatre persones van haver d'efectuar el servei, "un canvi que perjudica l'usuari", ha comentat Vilà.

El procés d'escolarització i d'assignació de plaça a l'escola pública motiva una gran part de les queixes en l'epígraf d'educació, cultura i esport (àrea amb 129 queixes), en què també s'han donat reclamacions per les activitats d'estiu en persones amb diversitat funcional.

Pel que fa al soroll, les queixes per contaminació acústica han augmentat un 50% respecte a l'any passat, fins a 63 casos, amb els aires condicionats, les activitats a l'entorn (bars, terrasses, etc.) i la recollida de brossa com a principals protagonistes. Per barris, l'Eixample és on més reclamacions s'han registrat, amb 260, per sobre de Sants-Montjuïc (191) i Ciutat Vella (186). A les Corts, barri amb menys queixes, només se n'han donat 69.