Els treballadors del metro faran vaga durant el Mobile World Congress

Els treballadors del metro de Barcelona han decidit aquest dijous en assemblea fer vaga durant el Mobile World Congress, que se celebra a la capital catalana entre el 25 i el 28 de febrer. Fonts sindicals han confirmat que la intenció dels empleats és fer aturades de dues hores per torn els quatre dies que dura la fira.

Encara no està clar, però, a quines hores concretes es veurà més afectat el servei. La plantilla del metro ha votat a favor d'aquesta mesura després que, ahir TMB assegurés que "no hi ha raons objectives" per convocar mobilitzacions.

En un primer moment, el comitè d'empresa havia proposat aturades durant quatre dilluns, els tres últims de febrer i el primer de març. En canvi, finalment els treballadors han optat per centrar la protesta en ple congrés dels mòbils.