Tres morts i un ferit greu en un incendi a la Barceloneta

Tres homes han mort aquest dijous en un incendi ens uns baixos al carrer Grau i Torres del barri de la Barceloneta, a Barcelona. D'entre els veïns dels pisos superiors, hi ha un ferit crític amb cremades de gravetat que ha sigut reanimat pel Servei d'Emergències i traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. També hi ha cinc persones ferides lleus –dues per cremades i tres per ansietat per la inhalació del fum –, quatre de les quals han sigut traslladades a l'Hospital del Mar, i una atesa en el lloc dels fets.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes del foc, però tot apunta a una sobrecàrrega per l'escalfament de la instal·lació elèctrica. Les víctimes mortals vivien als baixos en un espai molt petit, tenien la llum punxada i moltes bateries que podrien ser de motocicletes turístiques carregant a sota del llit, segons ha explicat el cap de Bombers Rafael Álvarez.

651x366 L'incendi s'ha produït poc abans de les sis de la matinada en uns baixos del carrer Grau i Torres del barri de la Barceloneta / CÈLIA ATSET L'incendi s'ha produït poc abans de les sis de la matinada en uns baixos del carrer Grau i Torres del barri de la Barceloneta / CÈLIA ATSET

Després de rebre l'avís a les 5:58 h de la matinada, s'han desplaçat al lloc dels fets deu dotacions de Bombers, Guàrdia Urbana, equips del SEM i equips del centre d'urgències i emergències socials de l'Ajuntament. Els Bombers han hagut d'arrencar la porta per entrar al lloc dels fets i han extingit les flames, que sortien "molt violentament" de l'entrada de la planta baixa. L'edifici no ha patit danys estructurals.