Es tripliquen les agressions sexuals en grup denunciades a Catalunya

En l’últim any i mig el nombre d’agressions sexuals en grup que han transcendit a Catalunya s’ha multiplicat per tres. El 2017 es va tenir coneixement de tres casos. Entre el gener del 2018 i el mes i mig que portem del 2019 han sigut ja nou situacions, comptant-hi l’agressió sexual en grup a una noia en una nau de Sabadell diumenge passat, arran de la qual els Mossos d’Esquadra han detingut set homes que avui passaran a disposició judicial. És el recompte que fan diverses entitats feministes publicat a la web Geoviolenciasexual.com, i que no té en compte el nombre de casos totals denunciats –perquè ni la conselleria d’Interior ni el ministeri del ram segreguen les denúncies per nombre d’autors– sinó únicament els que han transcendit als mitjans de comunicació.

Les dades van sortir ahir a debat al Parlament de Catalunya, arran de la compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Núria Balada, que va demanar a la comissió d’igualtat la "complicitat" de totes les institucions, també de la cambra, perquè "no es legitimin les violències masclistes". La comissió va guardar un minut de silenci pel cas de la noia assassinada a Reus fa tot just una setmana i també pels dos casos d’agressions sexuals denunciats a Catalunya en els últims dies; el de Sabadell i el de Sant Cugat del Vallès, que va acabar amb la detenció d’un menor de 16 anys per haver agredit sexualment una jove de la mateixa edat a la sortida d’una discoteca.

El creixement exponencial dels casos d’agressions sexuals múltiples que han transcendit en l’últim any i un mes, coincidint per exemple amb la condemna per abusos i no per violació a la Manada, és encara més gran al conjunt de l’estat espanyol, on s’ha passat de 14 casos el 2017 a 61 en l’últim any i un mes, de manera que s'han multiplicat per quatre. En total, entre el 2016 i el que portem d’any a Catalunya s’han denunciat almenys catorze agressions sexuals múltiples i al conjunt d’Espanya, noranta. La diputada de Junts per Catalunya Anna Geli va destacar dues de les xifres de l’estadística: una de cada tres víctimes és menor d’edat i més de la meitat dels atacs grupals denunciats que han sortit a la llum pública s’han produït de matinada.

En aquest sentit, Balada va destacar que un dels punts del nou pla estratègic estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022 que el Govern té previst aprovar properament té com a objectiu l’"educació i promoció de valors i models igualitaris". Des d’En Comú Podem, la diputada Susanna Segovia va criticar que no hi hagués un calendari concret per al desenvolupament d’aquest pla, així com que la responsable de l’Institut Català de les Dones no especifiqués quina dotació pressupostària hi havia per desenvolupar aquestes polítiques o per ampliar, per exemple, altres recursos per fer front al flagell de la violència masclista, com ara els pisos d’emergència per a les dones víctimes de maltractaments. De fet, segons Segovia, actualment per accedir a aquests habitatges "hi ha una llista d’espera d’entre 4 i 5 mesos".