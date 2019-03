Un dron obliga a tancar l'espai aeri de l'aeroport de Reus

Un dron ha obligat a tancar aquest dijous al matí l’espai aeri de l’aeroport de Reus. Segons han confirmat fonts d’Aena, s’han hagut de limitar totes les operacions per seguretat. L’operativa s’ha mantingut aturada durant poc més d’una hora. Tot i això, no ha afectat cap vol comercial atès que la instal·lació no en tenia de programats per aquest dia. Només s'han vist afectats alguns vols planificats de l’escola d’aviació. De fet, ha sigut un pilot del Cesda que pilotava una avioneta qui ha advertit la torre de control de la presència de l’aparell a la zona de vol de l’aeroport. Acte seguit, l'aeroport ha activat el protocol pel tancament urgent i ha emès un 'notam' per alertar de l'incident.

Els cossos policials han rastrejat l'espai, però no han pogut localitzar la persona que conduïa el dron, considerat un objecte perillós per a la seguretat en vol. L'aparell s'ha vist pels volts de les deu del matí i al cap d'una hora la circulació aèria s'ha pogut reactivar amb normalitat.