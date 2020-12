La vacuna ja és aquí: arriben a Espanya les primeres dosis contra el covid-19

La vacuna contra el covid-19 ja és aquí. Segons ha informat el ministeri de Sanitat espanyol amb una piulada a Twitter, les primeres dosis de la vacuna contra el covid-19 ja han arribat a l'Estat. Ho han fet a les 7.29 h, en unes enormes caixes sobre d'un palet, una de les quals amb una gran etiqueta del govern d'Espanya.

🔴 ÚLTIMA HORA: Llegan a España las primeras dosis de la vacuna contra la #COVID19 #YoMeVacuno pic.twitter.com/vEkwqresa9 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) December 26, 2020

El primer lot de la vacuna desenvolupada per la companyia Pfizer i BioNTech que ha arribat a l'Estat és el que estava destinat als països de la Unió Europea i que va sortir dimecres amb contenidors tèrmics d'una planta belga. En les pròximes hores es repartirà de manera "equitativa" entre els punts destinats a totes les comunitats autònomes.

Un d'aquests lots es guardarà en un magatzem de Pfizer a Cabanillas del Campo, a Guadalajara. A les 8.30h d'aquest diumenge, a la residència los Olmos de Guadalajara rebran la vacuna els primers espanyols, que seran una persona gran i un treballador del geriàtric. A Catalunya, la primera vacuna es farà a l'Hospitalet de Llobregat, a les 12 hores a la residència Feixa Llarga. Catalunya rebrà en les pròximes hores una partida avançada de 1.595 dosis. Dilluns se'n rebran 60.000 més, que es començaran a administrar dimarts.

De fet, a partir de dilluns està previst enviar una mitjana de 350.000 dosis de la vacuna cada setmana a les comunitats. Així, en les pròximes dotze setmanes Espanya rebrà 4,6 milions de dosis de la vacuna de Pfizer amb les quals es preveu immunitzar 2,3 milions de persones.

Les dosis que corresponen a les illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla seran transportades per les Forces Armades per aire des de la base de Getafe. La previsió és que l'Exèrcit de l'Aire s'encarregui de transportar les vacunes en avions fins a les illes i ciutats autònomes, tot i que no es descarten altres mitjans aeris. La farmacèutica ha dissenyat uns contenidors específics amb temperatura controlada que utilitzen gel sec per mantenir les condicions d'emmagatzematge recomanades de -70°C fins a deu dies.

Es començarà per les residències

La intenció és que aquest diumenge, 27 de desembre, pugui arrencar la vacunació a la Unió Europea. El ministeri de Salut espanyol ha explicat que a l'Estat es prioritzarà la vacunació a quatre grups de població: els residents i personal sanitari i sociosanitari de residències de persones grans i amb discapacitat, a personal sanitari a primera línia, a altres membres del personal sanitari i sociosanitari i als grans dependents no institucionalitzats.

Segons l'Associació d'empreses de serveis per a la dependència Aeste, les residències de gent gran estan preparades per començar amb la campanya de vacunació. El pla contempla que es vacunin de manera voluntària 55.000 persones i grans i 70.000 professionals de les 400 residències associades.

Tot plegat el dia en què a Catalunya la velocitat de propagació del covid-19, l'Rt, ha baixat una mica (d'1,20 a 1,16), mentre que ha pujat 20 punts el risc de rebrot (365) i uns 30 punts la incidència a catorze dies (331,36). També hi ha 72 nous ingressats i 1.414 casos positius més, i han mort 45 persones les últimes hores. A les UCI hi ha una persona menys en estat crític, amb un total de 335.