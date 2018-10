Un vaixell topa amb una grua i provoca un incendi al port de Barcelona

Un vaixell de càrrega de la naviliera Grandi Navi Veloci (GNV) ha topat, aquest matí de dimecres, amb una grua, que ha caigut sobre els contenidors i s'ha acabat incendiat, al moll Sud del port de Barcelona. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotze dotacions de Bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques. De moment, no s'ha informat de cap ferit, però la zona afectada s'ha desallotjat de persones i de camions, segons han informat fonts municipals. Hi ha quatre contenidors afectats pel foc.

Un portaveu del Port de Barcelona ha explicat a Efe que l'accident ha tingut lloc poc després de les vuit del matí i que, en aquell moment, no hi havien operaris a la terminal de contenidors ubicada al moll. En caure la grua, que porta al seu interior un dipòsit de gasoil, aquesta s'ha incendiat i això ha originat una gran columna de fum, visible des de diversos punts de la capital catalana.

🔴Aquí podéis ver el momento justo del accidente pic.twitter.com/qnnm3t342b — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 31 d’octubre de 2018

El consistori alerta que aquest incident pot afectar la circulació de cotxes per la ronda Litoral, però, de moment, el trànsit hi passa amb normalitat. El fum és visible des de diferents punts de la ciutat. Bombers de Barcelona està traslladant dipòsits d'espuma per treballar en l'extinció del foc.

Segons ha detallat el compte de Twitter de Portuaris CNT, el vaixell accidentat és l''Excellent' de la naviliera GNV, que ha hagut d'avortar les maniobres per atracar a causa del mal temps . Quan intentava sortir del port, el vent l'hauria empès contra la grua, que ha caigut. Aquest vaixell pot transportar tan passatgers com càrrega rodada. I en el moment de l'accident transportava mercaderies. El vaixell venia de Gènova i tenia previst marxar cap a Tànger.