"Tant és la porta a la qual truquem, ens diuen que no poden fer res per nosaltres"

"Estem a l'espera, no tenim cap altra alternativa". Per a Omayma Akkouh, de 18 anys, és impossible pronosticar el temps que ella i la seva família podran quedar-se a l'apartament on viuen després d'haver hagut de marxar de casa forçosament i a corre-cuita fa poc menys d'un mes. El bloc on vivien ella, la seva família i una quarantena de persones més al barri de la Salut de Badalona estava afectat per aluminosi i en risc imminent de col·lapse. Tots van ser desallotjats dels pisos perquè l'Ajuntament iniciés l'enderrocament urgent a principis de novembre i, des d'aleshores, mentre la zona pròxima al bloc està precintada, tots es veuen immersos en el periple d'intentar trobar un nou pis amb "poc suport", troben, per part del consistori.

"No tenim cap tipus de contacte amb l'Ajuntament des de dilluns", explica a l'ARA l'Omayma, que malgrat la seva edat ajuda els seus pares en el procés perquè és la persona de la família "que millor parla el castellà". Ella, els seus pares i els seus dos germans menors d'edat van arribar al 2n 2a del passatge de la Torre número 16 fa set anys. "Vam venir del Marroc amb les mans buides i vam anar treballant fins a poder trobar aquest pis. Ara ens tornem a trobar que no tenim res", lamenta. Inicialment, van ser ubicats en un hostal, on l'Omayma, la seva mare, el seu pare i els seus dos germans menors d'edat vivien en una habitació amb lliteres. "Els llits estaven trencats i no tenien cap tipus de barana de seguretat. Vam sol·licitar el canvi i finalment ens van traslladar a principis de setmana", diu la jove.

Obres acabades al desembre

En total, han sigut un centenar de veïns els afectats per l'enderroc, ja que als del bloc afectat s'hi sumen els dels edificis del voltant, que per seguretat tampoc han pogut tornar a casa encara. La majoria estan reubicats per l'Ajuntament en albergs, pensions i apartaments mentre durin les obres. El consistori preveu tenir enllestits els treballs durant el mes de desembre, segons ha dit aquest dimecres el regidor de Govern i Territori, Rubén Guijarro. "Si la climatologia ho permet, si no hi ha forts vents i si podem treballar amb el calendari previst, creiem que les persones desallotjades del perímetre de seguretat podran passar el Nadal a casa seva", ha concretat Guijarro, que ha detallat que el col·lapse que va patir l'estructura dimarts, que va afectar dos dels pisos, no influirà en el "ritme dels treballs".

Mentre avança l'enderrocament, les famílies del bloc 16 -el que va a terra- asseguren sentir-se "desorientades". Expliquen que, malgrat l 'acompanyament que els fa Serveis Socials, el suport és més escàs del que els van prometre. "Tant és la porta a la qual truquem, la resposta és que no poden fer res per nosaltres". Fouad Bozid expressa així la seva desesperació per la falta de concreció que rep tant per part de l'assegurança com del consistori. La seva mare, de 59 anys, va comprar un dels habitatges, el 4t 2a, l'any 2002. "No em sembla just que ella hagi hagut de pagar la seva hipoteca perquè ara, amb la seva edat, es quedi sense res". La seva família va poder accedir a algunes de les pertinences recuperades d'entre la runa, però assegura que "no és ni una quarta part" del que tenien.

El Fouad es pregunta per què quan van comprar el pis ningú els va avisar de l'estat de l'edifici. "Si el bloc no estava bé no l'haurien d'haver deixat vendre. Ens van enganyar i ara no ens estan donant una solució". L'Omayma comparteix el neguit: "No sabem si ens ajudaran a trobar un nou pis o no, només ens queda esperar". El consistori, per la seva banda, insisteix en la idea que el desallotjament, i el posterior enderrocament, van ser la millor decisió: "S'ha certificat que la vida de les persones que hi vivien corria perill".