El trànsit de trens entre Malgrat de Mar i Blanes es restablirà el 9 de desembre

A partir del dimecres 9 de desembre els combois de Rodalies tornaran a enllaçar Malgrat de Mar i Blanes, un any després que el servei quedés aturat per l'ensorrament del pont sobre el riu Tordera al pas de la borrasca Gloria el gener de l'any passat. Des d'aleshores, es presta servei alternatiu amb autobús. Ara, segons ha anunciat l'empresa pública, els combois ja podran tornar a circular-hi i s'acabaran també les afectacions a la línia Barcelona-Mataró-Maçanet derivades de les obres a l'entorn de La Sagrera. La reconstrucció ha costat més de 10 milions d'euros.



L'operador d'infraestructures ha tornat a aixecar un nou pont que fa 221,3 metres de llargada i per fonamentar-lo els pilars s'han clavat a una fondària de fins a 45 metres. Per construir la via, s'han fet servir 792 metres de carril, 633 travesses, 1.486 metres cúbics de balast, s'han muntat 1.200 metres de catenària i s'han estès 11.404 metres d'instal·lacions de seguretat i comunicacions.



Les obres es van enllestir el 7 de novembre i des de llavors s'han dut a terme les perceptives proves de seguretat de la infraestructura, que consistien en fer circular tres locomotores de 300 tones damunt del pont, i ara també s'ha acabat de verificar tota la documentació requerida per posar en marxa una infraestructura d'aquestes característiques.



Malestar a Blanes

A partir de la setmana vinent, un cop els trens tornin a passar pel pont, s'acabarà el servei alternatiu d'autobusos que cobria aquesta part del trajecte de la línia Barcelona-Mataró-Maçanet. L'anunci d'Adif arriba, precisament, pocs dies després que l'Ajuntament de Blanes expressés el seu malestar per la demora en la represa del servei. Recentment l 'alcalde blanenc, Àngel Canosa, va lamentar que a les portes del desembre encara no s'hagués fixat cap data definitiva perquè els trens tornessin a circular pel pont. Canosa, a més, també va acusar Adif de no informar-los i va criticar que sempre fos el consistori qui hagués d'anar darrere seu i de Renfe per demanar-los quan es restabliria el servei.