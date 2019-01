Una presumpta víctima denuncia que "Montserrat va tapar durant anys els abusos sexuals"

Una presumpta víctima d'abusos sexuals ha relatat a 'El Periódico' i a 'El País' que els dos últims abats del monestir de Montserrat van ocultar els abusos sexuals que hauria comès a finals dels anys 90 el monjo Andreu Soler, fundador del moviment escolta de l'abadia, 'Els nois del servei', una organització de la qual va ser responsable durant 40 anys. Segons explica la víctima, Miguel Hurtado, el monestir li va arribar a pagar 7.200 euros de teràpia psicològica tant a ell com a la seva mare, però mai va denunciar els fets. Soler va morir el 2008 i l'abadia li va fer homenatge i va publicar un llibre seu.

Hurtado va ser un 'noi del servei' quan era menor. Un cap de setmana al mes, els menors dormien a l'abadia i, a les nits, dormien en una residència amb habitacions amb lliteres, el lloc on denuncia haver patit els abusos. Segons explica a 'El Periódico', els abusos van començar quan Hurtado tenia 15 o 16 anys i Soler 65: "Va veure que estava passant una mala època i se'm va acostar". Hurtado explica que els abusos es van repetir, durant un any, cada vegada que hi anava a dormir.

Segons exposa la presumpta víctima, la jerarquia de la institució va intentar evitar que ell o la seva família presentessin una denúncia per la via civil. Un any després es va enviar Andreu Soler al monestir del Miracle, propietat de Montserrat. Segons afirma Hurtado, l'abadia va pagar-li el tractament psicològic en efectiu i sense "cap rebut". Temps després, Hurtado va tornar els diners a l'abadia al·legant que "no podia" acceptar-los després de veure com s'homenatjava el monjo amb la publicació d'un llibre.

El monestir nega haver "donat l'esquena" a Hurtado

El portaveu de Montserrat, Bernat Juliol, ha negat que el monestir "donés l'esquena" a Hurtado. "Des del principi tota l'actuació del monestir va ser per estar al seu costat i donar-li suport", ha dit a RAC1, i ha explicat que Soler "sempre va negar el cas". D'altra banda, ha insistit que Hurtado "va manifestar que no ho volia denunciar" i assegura que sí que es va "investigar" si hi havia hagut casos similars. Amb tot, ha dit que "desconeix" el motiu pel qual Hurtado va rebre els diners de la seva teràpia, "si és que es van pagar així".

El monestir ha fet públic un comunicat en resposta a la notícia en què recalca que la víctima es va negar a reunir-se amb l'abat en el moment que va denunciar els fets i que Soler va donar una "versió diferent" del que havia passat. "Tot i això, com a mesura preventiva", el monestir el va apartar "de tota activitat pastoral i de contacte amb joves i el va destinar a la casa dependent del Miracle". D'altra banda, exposa que la quantitat que es va pagar a Hurtado eren 8.600 euros, perquè hi inclou els honoraris dels advocats, i explica que l'abat, davant la indignació de la víctima, va accedir a retirar els exemplars del llibre en què s'homenatjava la figura de l'agressor.