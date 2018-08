Les víctimes del 17-A demanen que no s'utilitzi el seu dolor "per fer política"

Les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils volen que el 17 i el 18 d'agost siguin "uns dies de record i homenatge". "Que la classe política faci una treva", ha expressat l'assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració als Afectats pel Terrorisme (UAVAT), Robert Manrique. La UAVAT ha atès 150 persones afectades pels atacs del 17-A: 137 de la Rambla, vuit de Cambrils, tres d'Alcanar i dues de la Diagonal. Manrique ha demanat que no s'utilitzi el dolor de les víctimes "per fer política" i ha exigit al govern espanyol que "modifiqui d'una vegada" el termini per reconèixer els afectats pel terrorisme. "El ministre de l'Interior ha dit que s'estudiaran les sol·licituds que arribin a partir del 18 d'agost, però no hem vist per escrit que s'hagi ampliat el termini", ha lamentat Manrique.