La secció 21 de l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 66 anys i mig de presó el violador en sèrie de l'Eixample, Francisco Javier Corbacho, que estava acusat de cinc agressions sexuals: una el 2004 i la resta entre el 2015 i el 2016. L'Audiència li ha imposat 56 anys de presó per quatre de les cinc agressions i l'ha absolt de la cinquena -de l'octubre del 2015- perquè, en aquest cas, la víctima no va declarar en el judici. El tribunal ha reconegut que, en les quatre agressions sentenciades, l'home, que ara té 40 anys, va utilitzar un objecte punxant -un ganivet o un tornavís- per amenaçar les dones i obligar-les a fer-li una fel·lació (en un dels casos també hi va haver penetració vaginal). També l'ha condemnat a 10 anys i mig de presó per haver robat diners a les víctimes o intentar-ho en tres de les agressions.

Només hi ha tres dies laborables de diferència entre l'última sessió del judici i la data de la sentència. La secció 21 de l'Audiència ha redactat en un termini exprés la condemna del violador en sèrie de l'Eixample que els Mossos d'Esquadra van detenir el març del 2016, quan seguia una dona, per quatre agressions sexuals entre la plaça Universitat i la plaça d'Espanya de Barcelona entre l'octubre del 2015 i el gener del 2016. Quan se'l va investigar per aquests fets se li va atribuir un cinquè cas perquè l'anàlisi de la seva esperma va coincidir amb l'obtinguda en una agressió sexual no resolta a una dona el setembre del 2004 a Barcelona.

En aquest primer cas del 2004, segons la sentència, Corbacho va seguir de matinada la víctima -que llavors tenia 19 anys- fins que va entrar al portal del seu pis. La va agafar pel coll des de darrere i la va amenaçar amb un objecte punxant per agredir-la sexualment. Després de l'agressió, l'home li va dir: "Aquí et quedes, puta". A causa dels fets, la noia va patir un trastorn per estrès posttraumàtic. La segona agressió per la qual se l'ha condemnat va ser l'octubre del 2015 de matinada, quan la víctima d'aquest cas -que aleshores tenia 29 anys- accedia al portal del seu pis. En aquell moment, l'home la va amenaçar i la va arraconar al costat de l'ascensor. Allà la va agredir sexualment i tot seguit li va robar diners. La noia va patir un trastorn per estrès posttraumàtic que s'ha convertit en crònic.

En la tercera agressió sentenciada, del gener del 2016 i també de matinada, Corbacho va assaltar la víctima -que llavors tenia 29 anys- quan entrava a l'ascensor del seu bloc. L'home li va demanar diners i després la va agredir sexualment amenaçant-la amb un ganivet, que li va arribar a posar a l'ull. A causa dels fets, la noia va patir un trastorn per estrès posttraumàtic que s'ha convertit en crònic. Pel que fa a la quarta i última agressió per la qual se l'ha condemnat, va ser la matinada del mateix gener del 2016, quan la víctima d'aquest cas -que aleshores tenia 18 anys- va coincidir amb Corbacho quan entrava al portal del seu pis i va pensar que era un veí del bloc. Quan estaven esperant l'ascensor, l'home va treure un tornavís i li va exigir diners. Tot seguit, la va continuar amenaçant amb el tornavís i la va agredir sexualment. La noia va patir un trastorn per estrès posttraumàtic que s'ha convertit en crònic.

"Hem desprotegit una possible víctima"

Sobre la cinquena agressió que no s'ha condemnat, l'Audiència de Barcelona ha destacat que en aquest cas, a diferència dels altres quatre, no hi ha el relat de la víctima perquè no va declarar en el judici. Quan la noia va denunciar els fets, que van passar l'octubre del 2015 de matinada, va explicar que era de nacionalitat nord-americana i que estava estudiant a Barcelona, però que al desembre d'aquell any tornaria als Estats Units. Tot i això, el tribunal ha fet constar que el jutjat d'instrucció no la va interrogar i que la fiscalia no va demanar la seva declaració fins al maig del 2016. Com que no se li va demanar que facilités una adreça dels Estats Units, no hi ha cap declaració judicial de la noia ni se la va poder localitzar per citar-la en el judici. "En aquest cas hem desprotegit una possible víctima d'un delicte d'agressió sexual", ha subratllat l'Audiència, que ha afegit que només hi havia la seva declaració policial de quan va presentar la denúncia.

El tribunal també ha rebutjat els atenuants que havia demanat la defensa del condemnat. Quan Corbacho va declarar en el judici, que només va respondre a les preguntes del seu advocat, va assegurar que dos dels casos van ser relacions consentides i que es van produir després que hagués consumit cocaïna. Pel que fa a la resta va negar haver sigut a Barcelona en el moment dels fets o es va limitar a dir que no en recordava res. L'Audiència ha rebutjat l'atenuat de drogoaddicció perquè, en el judici, el forense va explicar que no s'havia detectat que l'home fes un abús del consum de drogues ni que en fos dependent.

Permisos per sortir de la presó a partir dels 5 anys

Pel que fa al compliment de la sentència, el tribunal ha apuntat que encara que la pena total és de 66 anys i mig de presó, Corbacho no complirà més de 20 anys de presó perquè el Codi Penal estableix que aquest és el màxim compliment efectiu d'una condemna d'aquest tipus. Tot i això, l'Audiència ha rebutjat la petició de les acusacions particulars de les víctimes que sol·licitaven que l'home estigués 17 anys sense poder sortir de la presó. El tribunal ho ha considerat "intolerable" perquè ha recordat que la pena de presó ha d'estar orientada "a la reeducació i a la reinserció social". Així, ha establert que quan el condemnat hagi complert 5 anys entre reixes, podrà demanar permisos per sortir de la presó. Malgrat tot, ha destacat que els permisos dependran de la valoració dels professionals del centre penitenciari.

El tribunal també ha condemnat Corbacho a indemnitzar amb 20.000 euros una de les víctimes pel perjudici moral causat i amb 30.000 euros per a cadascuna de les altres tres, pel perjudici moral i per les seqüeles psicològiques que els han provocat els fets.