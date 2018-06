En barca, bici, tren, caminant o nedant...

Les possibilitats turístiques de Banyoles s’escampen per terra, estany i aire. I la majoria no es concentren en els mesos d’estiu, sinó que se’n pot gaudir durant tot l’any.

Una de les activitats més clàssiques i conegudes és la volta a l’estany amb el catamarà elèctric Tirona. Aquest passeig tranquil i agradable recorre el perímetre de l’estany i permet contemplar els bonics paisatges i conèixer dades interessants i curioses sobre l’indret. La ruta dura uns 40 minuts i n’hi ha en horaris de matí i tarda tot l’any, tot i que de tardor a primavera no se’n fan els dilluns.

Però aquesta no és l’única activitat aquàtica que es pot fer a l’estany, on també es poden llogar barques de rems amb capacitat per a 4, 5 i 6 persones (més informació als telèfons 972 583 470 / 626 225 200 i a la web www.navilieralesgoges.cat ).

El Tren Pinxo

El Tren Pinxo fa un recorregut pel Barri Vell i, al llarg dels 50 minuts que dura la ruta, es pot conèixer la ciutat d’una manera relaxada i amena. Actualment, és un tren turístic de tres vagons i amb capacitat per a 60 persones. Però la història del Tren Pinxo va començar el dijous 16 de març de 1928, dia en què va arribar per primera vegada a la ciutat. Hi va funcionar fins a l’any 1956. Hi ha una entranyable cançó popular que l’homenatja: “El tren pinxo de Banyoles és el més bonic que hi ha. / Fet de llaunes i cassoles i barrets de capellà” (més informació al telèfon 699 194 707, a la web www.eltrenpinxo.cat i a l’adreça electrònica info@eltrenpinxo.cat ).

També es poden llogar bicicletes de passeig i de muntanya en diversos establiments. Un d’ells és el Centre BTT Pla de l’Estany-Banyoles, situat molt a prop de l’Estany, a la casa de colònies El Vilà, a la carretra de circumval·lació de l’Estany (més informació al telèfon 699 770 647, a la web www.caiacinatura.com i a l’adreça electrònica info@caiacinatura.com )

També hi ha l’empresa Lloguer de Bicis Banyoles, ubicada davant de l’Oficina de Turisme de l’Estany, al passeig Mossèn Lluís Constans, i al costat del camp de futbol del Banyoles, al passeig Darder (més informació al telèfon 626 225 200, a la web www.lloguerbicisbanyoles.cat i a l’adreça electrònica info@lloguerbicisbanyoles.cat ).

Per navegar per l’estany d’una manera més esportiva, hi ha els caiacs, que es poden llogar a Caiac i Natura. El lloguer inclou l’armilla, la pala i la utilització de les instal·lacions del Club Natació Banyoles: dutxes, vestidors, piscines i zona de bany de l’estany (més informació al telèfon 699 770 647, a la web www.caiacinatura.com i a l’adreça electrònica i nfo@caiacinatura.com ).

Sobre el drac xinès

Per als més agosarats, el Dragon Boat convida a experimentar una aventura aquàtica única. Es tracta de remar sobre un drac xinès mil·lenari que, alhora, acosta el visitant al mite del drac de Banyoles. El Dragon Boat és una modalitat mil·lenària de piragüisme que prové d’antigues tradicions xineses, molt fàcil d’aprendre i apta per a tothom. Dins d’aquests vaixells amb cap i cua de drac, i tot seguint el ritme del timbaler, l’equip rema a la recerca dels racons més bonics de l’estany. Després de l’activitat els remers estaran preparats de sobres per enfrontar-se al desafiament final: una minicursa contra la segona barca de Dragon Boat. Es tracta d’una activitat esportiva apta per a totes les edats i condicions físiques. Podeu demanar informació i fer reserves a Agenda Sports (al telèfon 972 580 639, a la web www.agendasports.com i a l’adreça electrònica info@agendasports.com ).

Capbussada a l’estany

I quan fa calor res millor que una capbussada resfrescant a l’estany. A la zona nord hi ha la Caseta de Fusta, que és la zona de bany pública i gratuïta. La temporada de bany dura des de juny fins a mitjans de setembre. El Club Natació Banyoles també té zona de bany, tant a l’estany com a les piscines, però per accedir-hi cal ser soci del club o pagar una entrada. Una altre lloc on es pot fer una cabussada és la zona dels Banys Vells, que té entrada gratuïta però amb consumició obligatòria.

Caminades úniques

L’estany de Banyoles és per a molts l’estany més famós de Catalunya, el més gran del país, i té al seu entorn una riquesa paisatgística i ambiental única per passejar-hi. Hi ha diverses rutes perfectament senyalitzades que permeten descobrir els seus paisatges excepcionals.

El visitant pot descarregar-se un complet tríptic de cada una de les cinc rutes recomanades, que recull el mapa amb l’itinerari detallat, els temps aproximats i molta informació sobre els punts d’interès que hi ha al llarg del recorregut. Els itineraris recomanats són la ruta del Barri Vell, la volta a l’Estany, la ruta de la Puda i les Estunes, la ruta de Can Morgat i Puig Clarà i, finalment, la ruta dels Recs.

Per descomptat, els amants de les curses i del ciclisme també tenen a la comarca un bon nombre de carreteres i camins idonis per practicar aquests esports.

Rutes a cavall

Al Pla de l’Estany hi ha també un bon nombre d’hípiques que ofereixen rutes a cavall per conèixer els boscos i les muntanyes dels voltants.

A vista d’ocell

La comarca també es pot contemplar a vista d’ocell des del globus aerostàtic de Camins de Vent, que inclou la possibilitat de contractar esmorzar, reportatge fotogràfic, diploma i brindis amb cava i pastes en aterrar.

Pesca esportiva

A l’estany de Banyoles es pot practicar la pesca esportiva sense mort, però per fer-ho cal haver obtingut prèviament la llicència i el permís de pesca. Es poden obtenir a través de la web www.gencat.cat/

ca/tramits, buscant per llicència de pesca recreativa i/o permís de pesca en una zona controlada.