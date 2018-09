IFA2018: la teva veu és el comandament

L’eterna promesa d’una llar automàtica, amb dispositius electrònics, electrodomèstics, il·luminació, climatització i mobiliari que s’anticipen a les intencions dels seus habitants, porta anys sense acabar de saltar de la ciència-ficció a la realitat, però ara aquest salt sembla més a prop que mai gràcies als majordoms digitals dels gegants d’internet. En lloc de desenvolupar sistemes propis per interconnectar i controlar els seus aparells, les marques s’han decidit massivament a connectar-los a Amazon Alexa i a Google Assistant (i, en menor mesura, a Apple Siri), que reben per veu les ordres explícites de l’usuari (“Posa aquest episodi de Netflix”, “Apaga el llum de la saleta”, “Encén el forn a 180 graus”) o implícites d’altres aparells (“Apaga l’aire condicionat quan no hi hagi ningú a casa”, “Ensenya’m el videoporter al televisor quan truquin a la porta”, “Abaixa les persianes quan encengui la tele”).

En aquesta edició d’IFA, el gran saló europeu d’electrònica de consum que tanca demà les portes a Berlín, aquestes plataformes hi han sigut omnipresents. Google diu que Assistant ja pot controlar més de 5.000 dispositius i Amazon presumeix de més de 20.000, cinc vegades més que fa un any. Fins ara, per fer servir l’un i l’altre calia parlar-los amb el telèfon -hi ha 500 milions de mòbils amb Assistant instal·lat- o amb algun altaveu propi de la marca, com els populars Amazon Echo i Google Home. Però a Berlín s’han vist tota mena d’aparells connectats amb els assistents, des d’electrodomèstics fins a cotxes, passant per altaveus i auriculars de tercers. No acabo de veure clar que demanar-li a la rentadora quanta estona queda perquè acabi de centrifugar sigui més còmode que mirar-ho a la pantalleta, però la tendència de les marques a subcontractar a Amazon i Google la interacció amb els seus aparells sembla imparable. I això que Samsung, el gegant mundial dels televisors, els telèfons i els electrodomèstics, encara no ha desplegat del tot el seu Bixby, que podria ser un competidor formidable per als sistemes citats. Això sí, els catalanoparlants haurem de seguir prement botons o bé exercir el nostre bilingüisme, perquè cap dels majordoms digitals entén ni parla la nostra llengua, ni es preveu que ho facin a curt o mitjà termini.

Televisors amb més qualitat

Els altres protagonistes d’IFA 2018 han sigut els televisors de definició 8K, que quadruplica la dels actuals 4K i multiplica per 16 la dels models Full HD. Samsung assegura que abans de Nadal ja vendrà models 8K de 65, 75 i 85 polzades. Per atreure els compradors que encara no sabem gaire què mirar als nostres aparells 4K (que ja són el 90% dels venuts amb 55 polzades o més), la marca coreana incorpora un processador avançat que escala tot el contingut audiovisual existent, des de la TDT fins al 4K, i el millora amb intel·ligència artificial per aprofitar al màxim els 33 milions de píxels d’una pantalla 8K i l’ampli espectre de color de la seva tecnologia QLED. Altres marques com TCL i LG han presentat models 8K, però amb gammes menys ambicioses que Samsung.

A banda de la interacció, alguns electrodomèstics que es presenten a l’IFA tenen un component notable d’innovació. Per exemple, plaques vitroceràmiques per cuinar que porten integrat un extractor de fums entre els fogons; LG té una nevera amb cortina d’aire fred (com les de les entrades de les botigues) que evita la pèrdua de fredor quan obrim la porta; Samsung ha ampliat la capacitat interior dels seus frigorífics reduint el gruix de la porta mitjançant un aïllant més eficient; Haier permet reconfigurar l’espai de nevera i congelador segons ens convingui en cada moment, i els nous forns Dual Cook Flex de Samsung tenen una porta divisible que permet fer servir per separat les meitats inferior i superior del forn, sigui per cuinar simultàniament plats diferents en cada zona o per encendre’n només una. En petit electrodomèstic, a Berlín hem vist curiositats com la Croustina, la primera panificadora de Panasonic que cou pans de mig amb crosta cruixent.

Les grans marques d’electrodomèstics han començat a descobrir el model de negoci basat en els consumibles, nascut amb les fulles d’afaitar Gillette i replicat amb èxit per HP amb la tinta i per Nespresso amb les càpsules de cafè. Miele ha presentat un rentaplats amb dosificador automàtic de detergent, que carregues una vegada al mes en forma de PowerDisk, un contenidor amb 20 dosis que només ven la casa alemanya. Els electrodomèstics connectats de Siemens t’envien al GPS del cotxe l’adreça de la botiga on has d’anar a comprar els ingredients del sopar, segurament a canvi d’una comissió sobre la venda.

Hi ha empreses més petites que també volen seguir facturant després de vendre’ns l’aparell: l’alemanya Mitte ven un purificador d’aigua amb cartutxos que li donen el gust mineral que no té l’aigua osmositzada, la iogurtera xinesa de Youmee necessita les seves càpsules, i els ambientadors electrònics-en diuen difusors d’aromes- de Moodo i Sleepace també es recarreguen amb pastilles o càpsules específiques. Per cert, la preocupació per la qualitat de l’aire sembla anar en augment: en cas contrari, AirThings no aspiraria a vendre’ns per 269 euros un detector de partícules en suspensió connectat al mòbil.

Una altra tendència destacada d’aquesta edició d’IFA és la desaparició progressiva dels cables d’àudio (Harman diu que el 80% dels auriculars venuts el 2021 seran sense fils). Això fa especialment important el nou algoritme de compressió aptX Adaptive de Qualcomm, que forma part de la nova versió d’Android i veurem als auriculars del 2019. A Berlín, a cavall entre els llançaments del Galaxy Note 9 i els nous iPhones, no s’han vist gaires mòbils nous; només crida l’atenció l’ smartphone de canell Alpha de Nubia (filial de ZTE) amb un ús prometedor de les pantalles flexibles. I Huawei ha avançat l’espectacular rendiment del Kirin 980, el processador amb intel·ligència artificial que equiparà el taulèfon Mate 20 que la marca presentarà el mes que ve i que gairebé és quatre vegades més ràpid que l’A11 d’Apple reconeixent objectes.

Acabo aquesta crònica mencionant dos dels aparells més pintorescs de l’IFA: el videoprojector de cuina Bosch, que projecta sobre el pastís les línies que delimiten les porcions de la mida justa per a la quantitat de comensals, i la caixa-vàter per a gats de Sharp, que mesura la quantitat i la freqüència de l’orina de l’animal i detecta qualsevol anomalia de salut amb una aplicació d’algoritmes veterinaris del mòbil.