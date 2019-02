El cotxe del 5G aparca al Mobile

El semàfor es posa de color taronja i el cotxe frena sobtadament per no passar en vermell, però el vehicle que venia al darrere no s’esperava la frenada i xoquen. Ningú pot controlar al 100% imprevistos tan habituals com aquest, però la tecnologia pretén que cada cop més els vehicles puguin evitar alguns accidents gràcies a la connectivitat. Un cop més, el 5G serà un dels temes estrella al Mobile World Congress, que comença demà i se celebrarà fins dijous al recinte de la Fira. La cinquena generació de xarxes mòbils promet moltes aplicacions i una de les més visibles té com a protagonista la indústria de l’automoció.

Durant la cita tecnològica es veuran alguns dels intents per aconseguir vehicles més segurs a través del 5G. “Si volem evitar col·lisions, els cotxes han de poder parlar amb prou velocitat amb els altres vehicles i els elements del carrer”, explica Lluís Jofre, professor de l’Escola de Telecomunicació de la UPC i director de Carnet, el primer centre d’investigació català sobre tecnologia i mobilitat urbana.

Com parlaran? Un dels trets principals del 5G és que millora la latència en les comunicacions, és a dir, que el temps que passa des que s’emet un senyal fins que arriba al receptor és molt més curt. Això fa que puguem confiar que, encara que el conductor no hagi vist que un altre vehicle se li acosta massa, el seu cotxe sí. “Amb el 4G podien ser desenes de mil·lisegons, però ara aspirem a temps de menys d’un mil·lisegon”, diu Jofre. Seat ja fa les primeres proves -juntament amb Telefónica i la fundació i2Cat- amb un cotxe capaç de detectar vianants i ciclistes a través de diferents sensors connectats.

Tot connectat

Perquè el cotxe del 5G sigui possible, el desplegament de les noves xarxes no només ha d’entrar dins el vehicle. Elements com els semàfors o les autopistes també hauran de formar part d’aquest engranatge de sensors i alertes, una allau de dispositius connectats que la xarxa actual de 4G no pot assumir. “Els primers cotxes connectats seran molt normals, però tindran sistemes de seguretat que aniran més enllà dels actuals”, valora Xavier Vilajosana, professor d’informàtica, multimèdia i telecomunicacions de la UOC. L’expert apunta que veurem “aviat” vehicles que ens avisaran quan el cotxe del darrere canvia de carril, de quines retencions hi ha a la ruta que volem seguir o de quin és l’estat de la calçada. Tot i així, les innovacions trigaran molt més a arribar a tot l’envellit parc d’automòbils.

Aquests primers passos pretenen aplanar el terreny cap a una realitat encara més futurista: el cotxe autònom. “Els models actuals de cotxe autònom veuen l’entorn a través de càmeres i sensors, però en el futur ho fiaran més a la xarxa del 5G”, assegura Jofre, que en compara el funcionament amb el de les torres de control dels avions durant els enlairaments i els aterratges.

A qui més els interessa que els fabricants acabin comprant la idea d’un cotxe connectat i més segur és a les operadores de telecomunicacions. “El seu negoci actual no s’aguanta, i per això estan convencent els clients del 5G”, explica Vilajosana. A la pràctica, empreses com Telefónica, Vodafone o Orange podran oferir molts més serveis amb una xarxa amb tanta capacitat. Per exemple, la indústria de l’entreteniment podrà oferir coses fins ara impensables, com que puguis descarregar un vídeo en streaming amb qualitat 8K mentre passes per un túnel equipat amb les antenes necessàries. Amb el vehicle autònom, el consum d’oci durant el trajecte serà cada cop més rellevant, perquè l’usuari es podrà dedicar a Netflix o els videojocs en lloc d’estar atent a la carretera.

Nous vehicles i aplicacions

Les innovacions en mobilitat, però, no es limiten a les quatre rodes. Cada vegada hi ha més tipus diferents de vehicles a la carretera -patinets, bicicletes, motos- que també hauran d’estar connectats a través del 5G. “A dins de les ciutats seran més lleugers, petits i diverses persones podran fer servir un mateix vehicle per donar més espai al vianant”, afirma Lluís Jofre. Un dels exemples més evidents és l’auge de flotes de vehicles compartits, que, de fet, ja estan connectats través de les aplicacions que en controlen la ubicació i l’estat de càrrega. El següent pas, doncs, és que la connectivitat acabi arribant també als vehicles d’ús personal.

Tot apunta que el nou producte que Seat presentarà demà al congrés tampoc serà un cotxe. El fabricant de Martorell ja va presentar fa uns mesos el seu propi patinet elèctric i ara presentarà un altra aposta de “micromobilitat urbana”. Ara ja no és estrany que els grans grups automobilístics es presentin com a “empreses de mobilitat”, parlin d’aplicacions i expandeixin el seu negoci més enllà de vendre vehicles. “Estan atemorits perquè veuen que el model de compra s’acabarà”, diu Vilajosana. Precisament, un dels ponents rellevants del congrés serà Dieter Zetsche, el conseller delegat de Daimler. Divendres Daimler va anunciar un acord històric amb BMW per invertir 1.000 milions en una plataforma de mobilitat que li permeti competir amb Uber. Després que l’aplicació marxés de Barcelona pel decret del Govern, queda clar que Uber no és l’única que farà patir els taxistes.

TRES INNOVACIONS QUE VEUREM SOBRE RODES

Avís contra accidents

Els sistemes de seguretat seran la pedra angular del cotxe connectat i el primer que estan començant a vendre els fabricants. En pocs anys la majoria de models tindran sistemes perquè el cotxe es pugui comunicar amb els altres vehicles i sigui capaç de detectar quan està a punt de topar. Això promet reduir els atropellaments de vianants i ciclistes, en un moment amb cada cop més vehicles petits d’ús personal a la via.

Semàfors connectats

L’arribada del 5G a les carreteres també facilitarà que hi hagi més dispositius connectats amb els quals es puguin comunicar els vehicles. Semàfors i autopistes s’inundaran de sensors i càmeres tèrmiques que contribueixin a avisar els cotxes de la presència d’obstacles a la via o si hi ha congestions. Aquest desplegament implicarà també les administracions i empreses com la gestora de telecomunicacions Cellnex.

Wifi al volant

Amb l’increment del consum de dades mòbils ens hem habituat a descarregar continguts en qualsevol lloc i el vehicle no és una excepció. Els cotxes començaran a incorporar les seves pròpies targetes eSIM i tarifes de dades perquè els usuaris s’hi connectin per mirar sèries o jugar a videojocs en línia. Quan arribi al mercat el cotxe autònom aquest fenomen serà encara més evident.