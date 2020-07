Sant Jordi d'estiu: recomanacions de literatura infantil i juvenil

La literatura també ha sigut, per als infants i joves, una manera de fugir del confinament i desconnectar de l’impacte de la pandèmia. Fem una selecció dels títols més destacats del Sant Jordi d’estiu.

‘El conte de la cartera’, d’Anna Manso

Animallibres

La Mercè somia ser pintora, tot i que és feliç repartint paquets. Últimament, s’ha adonat que ningú no està content amb el que els porta. Fins que un dia tot s’embolica: la princesa està encantada amb l’espasa nova, Sant Jordi xala amb la vareta màgica i la Caputxeta al·lucina amb el llibre d’encanteris. En canvi, el bruixot està ben empipat...

‘La crònica de l’Iu Eskar’, de David Nel·lo

Edebé

El Premi Edebé de Literatura Infantil relata la història de l’Iu Eskar, que viu feliçment amb la seva nombrosa família fins que es veuen obligats a fugir. En el seu viatge, hauran de superar terribles adversitats fins a arribar al paradís dels escarabats. Allà hauran de lluitar amb una altra espècie d’escarabats, que es consideren superiors i tracten els Eskar com a invasors.

‘Que no t’expliquin contes’, de Natza Farré i Gala Pont

Ara llibres

Natza Farré i Gala Pont fan un viatge literari per revisar els referents de la nostra infantesa. El llibre rescata personatges com la Caputxeta Vermella, la rateta que escombrava l’escaleta i la Ventafocs per resseguir les seves històries des d’una mirada crítica i actual.

‘Un cocodril sota el llit’, de Mariasun Landa

La Galera

El Premio Nacional de literatura infantil i juvenil en la seva versió en euskera es pot llegir ara en català. L’oficinista J.J. descobreix que hi ha un cocodril sota el seu llit i el metge li diagnostica cocodrilitis. Aviat J.J. entén que ha d’aprendre a conviure amb aquest cocodril que s’alimenta de les seves sabates. Una història per abordar, en clau de literatura de l’absurd, la soledat i la incomunicació.

‘Maneres de viure’, de Luis Leante

Edebé

Una història sobre l’amistat i l’amor que comença com una melodia suau i es converteix en un thriller trepidant. Però també és una novel·la en què ficció i realitat es confonen. El llibre, Premi Edebé de Literatura Juvenil, comença quan un escriptor es retroba amb el cantant d’un grup de rock que admirava i decideix entrevistar-lo per explicar la seva història.

‘Tots els colors de l’amor’, d’Alba Castellví

Bindi Books

Un matí la Clara baixa al parc i coneix una pintora estrafolària. Descobreix que és la pintora de l’amor i que cada dia pinta un quadre d’un color diferent inspirat en les diferents persones que estima. Gràcies a aquesta nova amistat, la Clara aprendrà a connectar amb els sentiments, imaginarà de quin color són els seus amors i descobrirà que si estimem molta gent l’amor creix.

‘La crida del bosc’, de Jack London

L'Altra Tribu

Jack London narra la història d’un gos domèstic que és raptat de la casa del jutge Miller a Califòrnia i obligat a treballar a l’àrida terra àrtica. Publicada per primera vegada el 1903, és considerada una de les obres mestres de London. Basada en les experiències de l’autor com a buscador d’or al Canadà, aquesta és una història sobre l’esperit insondable.