El fantasma de tenir estadis buits fins a la tardor

No tenir recintes esportius amb espectadors fins a la tardor seria més dramàtic per als clubs modestos que per als d’elit. Si les grans lligues de futbol treballen per poder acabar com sigui la temporada i salvar el màxim d’ingressos generats pels drets televisius, quan es parla d’altres esports la situació és diferent. En molts casos, de fet, ja s’ha donat per acabada la temporada, tot i que això pot significar importants pèrdues en concepte d’entrades.

Aquest dissabte l’especialista en malalties infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol Oriol Mitjà explicava: “Jo fins a la tardor no tornaria a obrir el Camp Nou. Els aficionats s’hauran d’esperar per tornar a viure el futbol als estadis”, una opinió compartida per diferents experts. Al Barça li quedaven per jugar a casa entre sis i vuit partits, en funció dels èxits a la Champions. Segons el club, un partit europeu de primer nivell genera sis milions d’euros, motiu pel qual es xifra entre els 35 i els 50 milions el total de diners que el club no rebria si s’acaben les competicions sense espectadors. En drets televisius, el club blaugrana rep més diners, motiu pel qual es prioritza “acabar sense espectadors però amb televisió”, tal com s’admet al Barça. A l’Espanyol, més del 50% dels ingressos són gràcies als drets televisius.

Però a l’esport modest és diferent. “La principal font d’ingressos dels clubs de futbol són els drets de televisió. Però cal assegurar-se que seria segur tornar a jugar per als futbolistes”, recorda David Aganzo, president de l’Associació Espanyola de Futbolistes. La major part dels clubs de Segona B, entre els quals els catalans, van demanar ajornar els seus partits ara farà quatre setmanes, quan es va saber que la primera idea era jugar sense espectadors. “A la Segona B, les taquilles poden arribar a significar en determinats clubs gairebé el 50% dels pressupostos. Un derbi amb un estadi ple pot arribar a significar, en un sol dia, més del 15% del pressupost”, argumenta David Jiménez, president de ProLiga, associació de clubs de Segona B i Tercera. “Al futbol modest, la por ja no és només per no tenir espectadors. La major part de patrocinadors dels clubs solen ser negocis locals que també pateixen la crisi del coronavirus. Molts no podran pagar el que havien promès”, afegeix Jiménez, que recorda que la Federació Espanyola ha promès ajudes.

El bàsquet, pendent

En altres esports d’elit les entrades tampoc són el pilar fonamental per als equips grans, però sí que ajuden els modestos. A la Lliga Endesa de bàsquet s’esperen esdeveniments per decidir què fer, sense descartar jugar sense espectadors. Segons fonts consultades per l’ARA, a la Lliga ACB les entrades acaben sent entre el 10% i el 15% del pressupost final de temporada. Al Barça, la temporada 18/19 es van ingressar una mica menys de tres milions d’euros només per abonaments i entrades al Palau Blaugrana. Mentre molts esports busquen fórmules per acabar la temporada sense perdre un contracte televisiu, altres esports ja han acabat el curs, ja que no tenen acords lucratius amb televisions. El calendari esportiu de mica en mica es divideix entre els que ja han acabat i els que allargaran aquesta temporada fins després de l’estiu.