La manifestació de SCC deriva en acte de campanya massiu pel 21-D

Amb el lema Tots som Catalunya. Per la convivència, seny!, Societat Civil Catalana (SCC) va reunir ahir a Barcelona 300.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, per defensar la unitat d’Espanya i mostrar-se contraris a la independència de Catalunya. Darrere de la pancarta de la capçalera, situada a la cruïlla de passeig de Gràcia amb Diputació, hi havia representants del PP, el PSC i Ciutadans.

Pocs minuts abans de l’inici de la manifestació, la ministra de Sanitat, la popular Dolors Montserrat, atenia els mitjans i feia esment a la posada en marxa de l’article 155 com una eina per aturar el procés d’independència. En referència a la destitució del president Puigdemont i els consellers de la Generalitat, Montserrat assegurava que era una mostra que “el govern espanyol ha fet tornar la democràcia a Catalunya”. “Ara el govern de la Generalitat està dins de la legalitat, i des d’aquí vull fer arribar un missatge de tranquil·litat als ciutadans”. La seva companya de partit, Andrea Levy, assegurava que la manifestació convocada per SCC era “un bany de realitat per als dirigents independentistes, una mostra que Catalunya és plural”.

Eleccions en el punt de mira

Un dels temes recurrents de la manifestació va ser l’anunci de les eleccions convocades per Mariano Rajoy per al pròxim 21 de desembre. No només els manifestants van cridar repetides vegades el clam “Votarem”, sinó que tots els líders polítics que van participar a la concentració en van parlar com la via per “tornar a la democràcia” a Catalunya.

Albert Rivera, president de Ciutadans, va instar els catalans a votar en massa per “treure Puigdemont i Junqueras del govern i posar fi a un Procés esgotat i esgotador que ha trencat la societat catalana”. En aquest sentit, es va mostrar convençut que Inés Arrimadas, líder de la formació taronja a Catalunya, serà la pròxima presidenta de la Generalitat i encapçalarà un govern “transversal de consens, que torni a recuperar la dignitat de tots els catalans”. A més, durant la seva intervenció, va voler recordar a Puigdemont que ja no és president i que la seva compareixença de dissabte, el dia després de la proclamació de la independència, és una mostra que viu en una realitat paral·lela i fins i tot en diferit”. Rivera, que en alguns moments va ser aclamat a crits de “ presidente, presidente ”, va remarcar que Ciutadans sempre “ha defensat l’aplicació de la Constitució i la convocatòria d’eleccions”, i va afegir que celebrava que “PP i PSOE hagin rectificat les seves posicions inicials”. Arrimadas, per la seva banda, va assegurar que amb les eleccions del 21 de desembre, a les quals va cridar a participar massivament, Catalunya comença una nova etapa en què “no sobra cap català”.

Donant suport a la concentració a favor de la unitat d’Espanya, també hi havia Miquel Iceta, primer secretari del PSC, que hi va anar acompanyat de Carmen Calvo, dirigent del PSOE. Iceta, que va explicar que assistia a la manifestació perquè no accepta la declaració d’independència, es va mostrar convençut que tots els partits es podran presentar als comicis del desembre. El dirigent va assegurar que els partits independentistes s’acabaran presentant a les eleccions. Pel que fa al discurs de Carles Puigdemont de dissabte, va indicar que no el va entendre i va fer èmfasi que, en tot cas, el president de la Generalitat està cessat del càrrec. “La realitat és la realitat”, va insistir.

Crides a la justícia

Els representants polítics van tenir certes dificultats per arribar al davant de la tarima des d’on s’havien de pronunciar els diversos parlaments i el manifest de SCC, fins que l’organització va aconseguir que els manifestants els deixessin espai. L’encarregat d’obrir l’acte va ser Àlex Ramos, vicepresident de l’entitat, que en el seu discurs va afirmar que Catalunya “és a temps que la convivència i el seny tornin”. Citant el president Tarradellas, va dir que “no hem d’utilitzar el victimisme com a motor”. Després de la seva introducció van agafar la paraula Josep Piqué, que va participar a través d’un vídeo, la catedràtica de dret constitucional de la UAB, Teresa Freixes, i el jurista Francesc de Carreras. Aquest últim va acusar als dirigents de la Generalitat de no ser demòcrates i voler adoctrinar “perquè no siguem lliures ni iguals”.

Un dels participants que va tenir un discurs més dur va ser Josep Borrell, que en la seva intervenció va demanar que “la justícia faci la seva feina i demani responsabilitats a tots els que fan mal a Catalunya”. Borrell va acusar el diari ARA de “sembrador d’odi” per un article de Toni Soler, i després va reproduir un article de Fernando Trias de Bes, crític amb Oriol Junqueras, també publicat a l’ARA, sense citar la font.

Per la seva banda, Paco Frutos, ex secretari general del Partit Comunista Espanyol, va fer una crida a “recuperar el seny i no fer que la gent tingui més angoixa i pena”. El PCE, per cert, es va desmarcar de Frutos.

L’acte va acabar amb la lectura dels manifest per part de Mariano Gomà, president de SCC, que va assegurar que les eleccions del desembre “són una oportunitat per recuperar unes institucions catalanes reforçades”.

L’ambient festiu amb què va acabar la manifestació, amb el públic ballant i cantant Amigos para siempre, va tenir una nota fosca després que un taxista resultés ferit lleu, amb un tall, per l’impacte d’un objecte que va sortir disparat des de la multitud. Paral·lelament, després de la marxa de SCC es va originar una concentració a la plaça Sant Jaume en què un grup d’ultres es va enfrontar als Mossos d’Esquadra llençant-los objectes, insultant-los i intentant colpejar-los.