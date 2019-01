La reunió de la Casa Blanca en què, un dia abans, es va forjar el suport a Guaidó

Qüestió de minuts. Poc després que Juan Guaidó s’autoproclamés president interí de Veneçuela, Donald Trump va emetre un comunicat en què li reconeixia legitimitat, alhora que insistia en les seves amenaces econòmiques i diplomàtiques sobre l’“il·legítim règim de Maduro”. Cridava l’atenció la immediatesa de la reacció presidencial, però la seqüència era la culminació de setmanes de preparació del que va passar dimecres a Veneçuela. Tal com va assenyalar ahir el secretari d’Estat, Mike Pompeo, “els EUA no han arribat a aquesta conclusió de la nit al dia”. Segons el Miami Herald, la nit anterior als esdeveniments de Caracas, la Casa Blanca va organitzar una reunió per discutir els possibles escenaris que es podrien derivar a partir del dia següent. Hi van assistir Trump i el seu vicepresident, Mike Pence, així com l’assessor de Seguretat Nacional, John Bolton, i part de la cúpula republicana anticastrista de Florida (inclòs el congressista Mario Díaz-Balart, amb qui el president de la Generalitat, Quim Torra, es va reunir en la seva visita recent a Washington). Tot i que no han transcendit detalls concrets, hi va haver sobre la taula l’embargament petrolier i la inclusió de Veneçuela a la llista de països terroristes.

Entre els participants hi ha el senador republicà Marco Rubio, figura clau en la construcció de la posició dels EUA. D’orígens familiars cubans, Rubio fa temps que treballa per arribar a un escenari com l’actual. El 15 de gener, només dies després de la proclamació presidencial de Nicolás Maduro, Rubio es va dirigir als senadors per sol·licitar que els EUA, “tant de bo que en concert amb el Brasil, el Canadà i Colòmbia”, reconeguessin Juan Guaidó com “l’actual president de Veneçuela” fins a unes noves eleccions. Rubio apuntava, a més, els següents passos a fer: nomenar una nova cúpula militar, la gestió per part del govern de Guaidó dels béns veneçolans als EUA i l’expulsió dels ambaixadors nomenats per Maduro.

Hores abans de la reunió a la Casa Blanca, el vicepresident Pence compartia a les xarxes socials un vídeo en què incloïa algunes expressions en castellà (“ Estamos con ustedes! ”) i en què comunicava, de manera expressa i en nom del president, el suport dels Estats Units a Juan Guaidó i la seva “valenta decisió”, alhora que qualificava de “dictador” Nicolás Maduro, que, en paraules de Pence, “mai ha guanyat la presidència en unes eleccions lliures i justes” .

Pompeo, a més de sol·licitar que l’exèrcit de Veneçuela garanteixi la seguretat de Juan Guaidó, va anunciar ahir que els EUA oferiran a aquest país ajudes en aliments i medecines per valor de 20 milions de dòlars. Per la seva banda, Bolton va explicar que l’objectiu immediat és “desconnectar” el govern de Maduro de les seves fonts d’ingrés.