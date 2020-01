Adif encara trigarà cinc mesos per arreglar la línia entre Lleida i Tarragona afectada pel temporal d'octubre

Els aiguats de la gota freda del mes d'octubre passat van causar importants destrosses a la línia de tren que uneix Lleida amb l'Espluga de Francolí, un dels municipis més castigats per la tempesta DANA. El restabliment de la normalitat en aquest tram de la circulació ferroviària, per on passen la R13 i la R14, no arribarà fins al maig, segons la previsió que ha fet aquest matí el subdirector d'operacions de la xarxa convencional nord-est d'Adif, Alfonso Ruiz, durant una visita adreçada a la premsa en un dels trams afectats pels aiguats. Actualment, aquest tram es cobreix amb autocars.

Durant les tasques d'avaluació dels danys, dutes a terme immediatament després de les pluges, es van detectar 70 incidències repartides en 41,5 quilòmetres de la línia ferroviària convencional entre Lleida i l'Espluga de Francolí, 14 de les quals van ser catalogades amb un nivell de danys alt o molt alt. En alguns casos l'aigua va endur-se literalment les vies; en d'altres hi va haver afectacions molt greus en el sistema de drenatge o el trencament i desaparició de cables de telecomunicacions, senyalitzacions i pals de catenària.

Gairebé tres mesos després del pas de la DANA, encara en queden cinc de feina perquè el tram de la línia que uneix Lleida i l'Espluga de Francolí es recuperi del tot. "Farem el que estigui en les nostres mans per escurçar aquests temps", ha dit Ruiz, respecte a la data de finalització del mes de maig anunciada avui. Les obres d'emergència s'aprofitaran per fer una millora en el sistema de drenatge dels trams més afectats, ja que el que hi havia fins ara data de l'any 1881, quan es va construir la línia original.

El tram situat a l'altura de la Femosa, per exemple, substituirà la bateria de marcs de drenatge existent fins ara per sis noves bateries, de quinze peces cadascuna, cosa que facilita, en futures riuades, el pas de l'aigua per sota de les vies i evita que es tornin a repetir els danys del mes d'octubre passat. En total s'afegiran 1.005 peces repartides en 1.200 metres lineals de via.