Alcarràs commemora que l’1 d’octubre ‘No van passar’

“Alcarràs ha resistit”, cridaven els alcarrassins després de dues hores de resistència. “Alcarràs ha resistit”, cridava una alcarrassina de 84 anys mig plorant després de dues hores amb l’ai al cor. Aquest petit poble fruiter del Segrià amb prop de 9.000 habitants va esdevenir un dels primers municipis de la demarcació de Lleida que van patir la violència policial el dia 1 d’octubre d’ara fa un any. A un quart de nou ja el sobrevolava un helicòpter inspeccionant el centre de votació, Lo Casino, el nom amb què es coneix el casal cultural municipal, que des de divendres a la tarda havia sigut ocupat pels joves d’Alcarràs. De fet, el poble va ser una de les poblacions més matineres també en aquest aspecte. I és que fins a 500 persones van bloquejar l’entrada del col·legi electoral, amb l’alcalde al capdavant, que va ser el primer a rebre una càrrega que no s’esperava ningú. “Una càrrega tan inexplicable com que els agents de la Guàrdia Civil no passessin”, tal com reconeixen alguns veïns, la qual cosa va erigir Alcarràs en un símbol de l’1-O i el lema “No van passar” en un mural a l’entrada del poble.

Per això un any després, l’Ajuntament i el CDR d’Alcarràs commemoraran el dia del referèndum amb una sèrie d’actes que es clouran amb la projecció del documental No van passar, una producció que durant una hora i mitja recull una cinquantena de testimonis sobre els fets que tenien lloc en aquesta població del Segrià l’1 d’octubre. D’aquesta manera, els alcarrassins de totes les edats expliquen les vicissituds que van patir al llarg de la jornada electoral: des d’un noi que va perdre la consciència després de rebre un cop i una dona que va tenir amnèsia arran dels fets viscuts aquell dia, fins al mateix equip de govern municipal, encapçalat pel seu alcalde, Miquel Serra, que no pot evitar alguna llàgrima rememorant la violència policial contra els veïns d’Alcarràs.

La projecció del documental No van passar, realitzat per la productora audiovisual lleidatana 7accents, tindrà lloc a la plaça de l’Ajuntament el mateix dia 1 a dos quarts de nou del vespre davant d’unes 1.200 persones que ja hi han confirmat l’assistència.

Els actes de record de l’1 d’octubre començaran a les sis de la tarda amb una xocolatada popular els beneficis de la qual es destinaran a la Caixa de Solidaritat; seguiran amb la descoberta d’una placa commemorativa a la façana de Lo Casino i un particular referèndum mitjançant una de les urnes de l’1-O, en què es decidirà si la sala principal de l’edifici passa a anomenar-se Sala d’Octubre, i finalitzaran amb la projecció pública del documental, precedida per la inauguració d’una exposició fotogràfica sobre l’1 d’octubre del 2017 a Alcarràs amb seu al vestíbul del centre cultural municipal.