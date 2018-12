Alemany, la fusió perfecta entre tradició i innovació

L’empresa familiar Torrons i Mel Alemany elabora aquests dies, sota el cel més estrellat de Catalunya, el del Montsec, el torró més blanc que es pot trobar al mercat: el dur imperial. Un torró que, a més, enguany ha estat premiat amb dues estrelles als premis Great Taste de Londres, considerats en el món de l’alimentació gurmet els equivalents als Oscar cinematogràfics.

Tradició i innovació

Aquesta carta de presentació, però, no és l’únic que distingeix el torró estrella d’Alemany de la resta. En l’era de la innovació i de l’experimentació, no deixa de ser destacable que es premiï un producte l’essència del qual rau, curiosament, en la tradició.

Per entendre correctament aquesta essència, cal conèixer primer els inicis d’aquesta empresa d’Os de Balaguer: l’àvia Mundeta va néixer al segle XIX al Montsec, una zona que es caracteritza pel seu terreny aspre i difícil de conrear. Per guanyar-se la vida, elaborava i venia als mercats de l’entorn un caramel amb la mel i els fruits secs de la zona. Sense saber-ho, la senyora Mundeta començava a fer història.

I és que un dels secrets de la recepta d’aquest torró, que neix directament dels caramels de l’àvia Mundeta, és la mel de romaní del Montsec que s’utilitza per elaborar-lo.

Ja ho diu el seu eslògan: “De la nostra mel, els nostres torrons”. Mel que, de fet, és la principal activitat d’Alemany. I així com amb el torró la tradició mana, amb la mel és la innovació el tret diferenciador. Igualment premiat, això sí.

La seva mel amb crema d’avellana, la d’espígol, les ametlles xocolatades i l’agredolç amb mel de taronger han estat també guardonats aquest any. Aquest últim, juntament amb l’agredolç de mel de castanyer, compten amb poc més d’un any de vida i formen part de l’estratègia de creixement de l’empresa, basada en la innovació i en la pedagogia a l’hora de trobar nous usos a la mel. Un projecte que duen a terme conjuntament amb Vinagres Badia (Mollerussa).

Productes amb molta estrella

Els Great Taste Awards se celebren des de ja fa 24 anys al Regne Unit i distingeixen amb una, dues o tres estrelles els productes que hi participen. Durant el tast, un jurat format per 500 experts puntua a cegues els productes, sense tenir en compte la marca o el packaging.

Amb les vuit estrelles d’aquesta edició, Torrons i Mel Alemany es converteix en la segona empresa de l’estat espanyol que hi acumula més guardons.

Art i torró de col·lecció

Amb una tradició tan arrelada i el compromís social present en cadascun dels elements de l’empresa, Alemany considera essencial sensibilitzar l’opinió pública sobre la importància de les abelles per al nostre entorn. És per això que amb motiu de les festes de Nadal presenta la seva col·lecció Art i Torró, un homenatge a les abelles fruit de la col·laboració amb l’exposició Beehave de la Fundació Joan Miró. Aquestes caixes exclusives d’edició limitada inclouen tres barretes de torró de 150 grams i han estat il·lustrades pels artistes Víctor Pedra i Josep Talamonte i pensades com un regal gurmet per a aquest Nadal.

A l’obrador d’Alemany també s’hi elaboren aquests dies el torró de crema torrada i el torró tou granulat, a més del bombó d’ametlla i la resta de productes que formen part d’aquesta gamma de torrons d’Alemany, dels quals es preveu que es produiran unes setanta tones per a aquesta campanya, un 5% de les quals es vendran a l’estat espanyol i un 10% a altres països.