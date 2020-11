Cinc anys revolucionant famílies

Fa unes setmanes es complien cinc anys de la primera publicació del blog adreçat a les famílies Roc en acció. Cinc anys del pas endavant que va animar la lleidatana Laura Dejuan a elaborar una agenda d’activitats familiars, completa i unificada, que reunís la gran majoria de propostes culturals de la ciutat de Lleida i rodalia. Una pensada que, a hores d’ara, ha revolucionat la vida de més de 3.000 famílies lleidatanes.

La història de Roc en acció es comença a escriure quan la Laura Dejuan es converteix en mare de dues criatures. I és que de sobte es troba buscant activitats per fer amb el Roc i la Bruna, la qual cosa no sempre li resulta gaire fàcil. “Va ser llavors quan em vaig adornar que era necessària una agenda d’activitats familiars de Lleida que es pogués consultar i gaudir. I, ves per on, una nit de tardor de fa cinc anys vaig decidir crear-la jo mateixa en forma de blog,” recorda Dejuan.

D’aquesta manera és com la lleidatana comença a redactar el seu primer post. Actualment el blog suma més de 350 entrades, milers de consultes i desenes de comentaris. “Les entrades del blog han sigut la base de moltes primeres vegades d’infants lleidatans, però també dels seus pares, mares i acompanyants. Ha aconseguit que molts d’aquests últims entrin en un equipament cultural, o que participin en activitats públiques, una cosa que mai s’havien plantejat”, manifesta orgullosa.

Segons Dejuan: “Hem de trencar la idea que per ser mare o pare ja ho has de saber tot. Cal desfer el mite que els grans ho sabem tot, que tenim totes les respostes. Hem de ser més humils, fer-nos les preguntes juntament amb els infants i aprendre coses plegats”. Justament en això rau l’èxit del blog, tal com reconeix la seva autora.

De fet, Dejuan incideix en la idea que els nens i nenes no són només els consumidors culturals del futur, sinó també del present. Anar amb l’escola als museus o participar en les activitats culturals és clau en la seva formació, però també cal fer aquest consum al costat de les famílies. “Si no els acompanyem, si no els llegim, si no ens ho veuen fer a nosaltres, no podem esperar que els vingui de gust fer-ho de grans, perquè no tindran aquesta referència”, assegura la creadora de Roc en acció.

Pas a l’adolescència

El temps passa ràpid, i l’objectiu de Roc en acció és adaptar-se als canvis d’escenari de la nostra societat. Ho fa també d’acord amb l’evolució dels fills de Dejuan, que preveu una segona etapa del blog emmarcada en l’adolescència. “Crec que les mares i pares hem de tenir més present que els anys no tornen, que arribarà un dia que els petits deixaran de ser-ho, i que aquestes experiències compartides o bé es viuen o desapareixen per sempre. Només hi ha una primera vegada, i és bonic que, quan ocorre, hi siguem presents”.

Per ara, Dejuan ja ha donat veu a multitud de projectes relacionats amb la maternitat, l’alletament, la criança conscient o l’educació, sempre prioritzant conceptes com la cura del medi ambient, el consum responsable, el respecte, la igualtat i la tolerància. Precisament, Dejuan considera que, a nivell educatiu, a la nostra societat li manquen dos reptes: la preservació del medi ambient i el feminisme i la igualtat.

Així doncs, Roc en acció convida petits i grans a fer-se preguntes, posar-se a prova, perdre’s entre les biblioteques, trepitjar museus, participar en tallers, gaudir d’espectacles i, fins i tot, sortir com a voluntaris quan en tinguem l’oportunitat.