Escalf per Nadal i més enllà

Revifant l’escena musical

Els escenaris de petites i mitjanes sales de concert són la flama de l’escena musical en qualsevol població. L’ASACC i l’ICEC volen mantenir-la encesa amb el nou cicle de concerts Sala Cat a tot el país. La iniciativa pretén revifar la programació de concerts i “donar suport a les sales catalanes que pateixen una substancial reducció d’aforaments”. Lleida acollirà quatre de les prop de cent actuacions programades a Catalunya durant el desembre. L’indie pop minimalista dels lleidatans Renaldo & Clara i la cançó d’autor de Roger Mas donaran caliu al Cafè del Teatre el 26 i 29 de desembre, respectivament. L’Espai Orfeó sentirà l’escalf de la cantautora terrassenca Gemma Humet el 29 de desembre i de “les cançons amb personalitat pròpia” de Guillem Roma el 30 de desembre. Quatre concerts per atiar la música en directe a la capital del Segrià.

Petits grans luxes al foment

Qui més qui menys té un repertori de petits luxes que assaboreix a foc lent. Són regals senzills, de bon rebre i amb un substancial poder de millora per al benestar personal. El programa d’arts escèniques i música tardor-hivern del Teatre de Foment de Juneda, reprès el 13 de desembre, n’és un en l’àmbit de les Terres de Lleida. La temporada compta amb una àmplia riquesa de propostes de qualitat per a tots els públics, com espectacles familiars, clown, monòlegs i concerts que es podran gaudir fins al març del 2021. La peça unipersonal MAUTHAUSEN. La voz de mi abuelo, que es representarà el 19 de desembre, i “el circ acrobàtic i teatre gestual” de DISTANS, l’endemà mateix, són les dues pròximes cites en aquest espai. Les obres Mexicatas, Els Gossos i l’actuació de Sidonie, entre d’altres, enriquiran el 2021 el públic assistent.

Menàrguens viu la cultura

Saramago deia que “els viatges no s’acaben mai: el final d’un viatge no és sinó el començament d’un altre”. Si la vida és com un viatge sense límits, la cultura pot contribuir a alenar-la millor. Menàrguens beu d’aquesta idea i ha projectat un nou cicle de cultura a Ponent amb el lema: “Viu la cultura! És el camí...” El Festival In_finit surt a la llum per “mostrar el seu suport al món de la cultura en temps difícils” i per impulsar-la. El cicle de concerts gratuïts anhela visibilitzar tant artistes emergents com consolidats de l’escena catalana, i confia a esdevenir un referent a Ponent. La cantautora Lídia Pujol, la trompetista Alba Careta, “els sons barrocs” de Rosich & Rosanes, “la poesia ponentina musicada” de Túrnez & Sesé Trio i el pop indie de Núria Duran nodreixen un cartell heterogeni i de gran nivell per viure la cultura decididament.