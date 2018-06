La Fuliola recupera les tradicions agrícoles del territori

Ja ho diu el refrany: al juny, la falç al puny. Amb les primeres calors, quan les espigues es comencen a daurar, arriba el temps de la sega. Cal tenir en compte que es tracta d’una operació que cal dur a terme com més aviat millor, no fos cas que una pedregada o una tempesta malmetés la collita de tot l’any. Una vegada sembrat el gra a la tardor i ben llaurat el terreny, és l’hora de recol·lectar. Antigament, com saben molt bé tots els fuliolencs i fuliolenques, es treballava de sol a sol i en família, els membres de la qual es vestien especialment per a l’ocasió i elaboraven els millors plats amb l’objectiu d’emportar-se’ls al tros, on es passarien tot el dia.

Una manera de viure, doncs, que forma part de la història dels veïns i les veïnes de la Fuliola, un petit municipi de 1.300 habitants situat a la comarca de l’Urgell i envoltat de camps de farratges, cereals i arbres fruiters que basa la seva vida econòmica en els sectors agrari i ramader i amb una especial predilecció pels cultius de secà, especialment blat, ordi i civada, fins i tot després de la construcció del canal d’Urgell l’any 1863.

Diuen que un poble que recorda el seu passat és el mateix que sap mirar cap al seu futur. Tal vegada fos aquest el motiu que l’any 1980 va portar un grup de veïns, amb el suport del primer ajuntament democràtic, a celebrar els seus 900 anys d’història. D’aquesta manera, cada mes es programaven activitats (festes, xerrades...), es va publicar un llibre i, com a activitat de més èxit, es va retre homenatge als més grans i a la història del poble per mitjà de la recuperació d’un dels conjunts de feines més importants de les passades èpoques de la pagesia: la sega i la batuda del blat, autèntic motor econòmic de la família pagesa del segle XX. I justament d’aquesta mirada al passat naixia una aposta de futur, les Festes del Segar i del Batre de la Fuliola, que enguany assoleixen la seva 39a edició amb la mateixa filosofia del primer dia: rememorar el passat amb un ull posat en el futur.

Conèixer per estimar

“Conèixer per estimar” és el lema de la 39a edició de les Festes del Segar i del Batre de la Fuliola, que aquest any incorporaran un vessant més educatiu i folklòric amb l’objectiu de posar en valor les tasques tradicionals del camp. Així doncs, després de l’èxit de la festa de la sembra, amb una gran acollida per part de les escoles del territori, l’organització continuarà apostant pels més petits i mostrarà una vegada més com es feien antigament les feines del camp en el marc d’unes festes que tindran lloc des de l’1 fins al 15 de juliol en aquesta petita localitat de l’Urgell.

De fet, la Fuliola pretén convertir l’era en un espai educatiu. Amb aquesta intenció, les Festes del Segar i del Batre incorporen un taller infantil, una lectura de poesia, les habituals passejades en ruc, una exposició efímera als arbres de dites relacionades amb el camp i una beguda ecològica gratuïta per a totes aquelles persones que vinguin vestides de l’època. Els actes també inclouen el concert de l’acordionista Pere Carrasco, un artista tradicional que actuarà l’1 de juliol, dia del Segar, a les dotze del migdia.

Tots els usos del blat

Segons el president de les Festes del Segar i del Batre, Oriol Farré, un altre dels objectius és “difondre un aspecte del pagès més filosòfic i contemplatiu, en comunió amb el paisatge”, tal com mostren les imatges més idíl·liques d’antany. “Durant els dies del Segar i del Batre, a més, l’era mantindrà el seu esperit d’esdevenir un espai per difondre valors tan educatius com folklòrics”, insisteix Farré.

La 39a edició de les Festes del Segar i del Batre s’iniciaran el diumenge 1 de juliol amb el Segar i l’exhibició de la dalla, la garbelladora i la lligadora. D’altra banda, el dia 15 de juliol les festes seguiran amb el Batre, que constarà de l’estesa de la batuda. Igualment, durant tota la jornada es realitzaran tastos de productes típics i demostracions de maquinària antiga i hi haurà parades de productes artesans. Després d’agafar forces, ja a la tarda, seguiran les tasques del camp mitjançant la separació del gra de la palla. Finalment, la celebració s’acabarà amb el tradicional ball damunt de l’escenari. Un concurs a través d’Instagram i una exposició de fotografies d’edicions anteriors completen l’oferta d’aquest any del Batre.