Montgai recupera la tradició sabonera del segle XIX

La IV Marxa Popular del Baix Sió, jornades tècniques sobre el sabó, elaboració de sabó artesanal en directe, tallers infantils, espectacles de bombolles, parades de sabons i de cosmètica natural i xerrades i conferències configuren el programa de l’onzena edició de la Fira del Sabó i la Cosmètica Natural de Montgai, que l’any passat es va traslladar al centre històric de la localitat i a Lo Carreró.

Així doncs, la Fira del Sabó comptarà amb la presència dels millors artesans saboners de l’estat espanyol, que es complementarà amb les demostracions dels processos d’elaboració del sabó, des de l’arribada de la matèria primera (olis i greixos usats) fins a la bullida d’aquests productes i la consegüent obtenció de les pastilles de sabó.

Tot i això, la Marxa Popular del Baix Sió, inclosa en el projecte Marxa.cat i en què els participants poden escollir entre dos recorreguts, de 13 quilòmetres (Xoriguer) i de 23 (Sisó), serà l’encarregada de donar el tret de sortida a una trobada anual que pren com a eix temàtic el sabó, però no el sabó en tota la seva extensió, sinó el tradicional, el que des de mitjans del segle XIX es produeix en moltes cases d’aquest municipi de la Noguera i d’altres de l’entorn.

A Montgai, però, la tradició sabonera resulta especialment rellevant perquè, segons el Costumari català, a la meitat del segle XIX hi havia una fàbrica de sabó i, a més, es practicaven dos oficis ja perduts relacionats amb la indústria sabonera, com són els morcaires i les barrellaires. Els primers compraven morques, altrament dites olis i greixos usats, per vendre-les a la fàbrica i convertir-les en sabó, mentre que els segons elaboraven lleixiu a partir de la cendra de la barrella.

L’encontre d’una tradició pròpia del poble i diferenciada d’altres llocs, que tanmateix implica reciclatge segles abans que se’n parlés, “converteix la fira en un certamen monogràfic totalment identitari que permet donar a conèixer tradicions catalanes gairebé perdudes amb un atractiu important per a tots els visitants”, explica l’alcalde de Montgai, Jaume Gilabert.

Zona d’Ofici Singular

Cal recordar que Montgai és Zona d’Ofici Singular de Catalunya des del 2017. D’aquesta manera es volia reconèixer la trajectòria històrica de la localitat en la producció de sabó artesanal i el desenvolupament dels dos oficis artesans singulars anteriorment mencionats que van existir a Montgai fins a mitjans del segle XIX.