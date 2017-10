Municipàlia i Innocamping tanquen edició amb un balanç positiu després de rebre 20.000 visitants

La 19a edició de Municipàlia (fira internacional d'equipaments i serveis municipals) i la 3a edició d'Innocamping (saló estatal professional de serveis i equipaments per als càmpings, allotjaments turístics i empreses esportives i de lleure) han tancat aquesta tarda les portes "amb un balanç positiu" per part dels expositors, que han experimentat un increment de les expectatives de contractació per part de les administracions locals, segons ha explicat l'alcalde de Lleida, Àngel Ros. Tots dos certàmens han registrat uns 20.000 visitants, una xifra similar a les dues últimes edicions; destaca l' augment de la presència de professionals internacionals. La doble manifestació firal suposa un impacte directe de 8 milions d'euros sobre l'hoteleria –hi ha hagut ocupació plena als hotels–, la restauració i els serveis globals de la capital del Segrià. L'alcalde ha destacat que els sectors clau d'aquest edició, i també del futur, són els de les tecnologies aplicades a la participació ciutadana i a la detecció de problemes i les energies renovables. Pel que fa a la 3a edició d'Innocamping, l'alcalde de Lleida ha assegurat que "els professionals del sector han mostrat la seva satisfacció per l'evolució de la fira, i ja la consideren un saló de referència en l'àmbit estatal d'aquest sector turístic".

Municipàlia i Innocamping han reunit 334 expositors directes (un 6% més que l'edició anterior), repartits en una superfície bruta d'exposició de 23.300 metres quadrats i han aplegat un programa paral·lel que ha inclòs 35 activitats professionals entre seminaris professionals, jornades tècniques, reunions professionals, assemblees sectorials, conferències i presentacions d'empresa.

Cal destacar l'alta participació d'empreses expositores internacionals procedents de països com ara Holanda, Portugal, Alemanya, Itàlia, França, Bèlgica i el Canadà. A més, enguany el saló ha ofert una gran zona d'exposició de productes i serveis innovadors que milloren la gestió de les ciutats i promouen l'estalvi energètic, com ara els vehicles elèctrics, el control de l'estacionament regulat i monitorització del soroll urbà, les estructures de connexió turística, els nous materials i la seguretat en el mobiliari urbà i d'oci o la gestió de residus.

En l'àmbit de la internacionalització destaquen el 'networking', organitzat per Amec Urbis i Fira de Lleida, que ha aplegat una delegació de 6 importants càrrecs ministerials d'Algèria, el Marroc i Tunísia i un representant institucional de Romania i representants de 15 empreses expositores del saló Municipàlia, així com la 2a Missió Inversa Internacional, organitzada per la Unión Iberoamericana de Municipalistas i Fira de Lleida i en la qual han participat 33 tècnics i càrrecs municipalistes de països llatinoamericans com són Colòmbia, el Perú, Mèxic, l'Argentina, Equador, el Paraguai, la República Dominicana i el Salvador.

En relació amb Innocamping, cal incidir en el sopar de gala que ha aplegat més de 100 empresaris del sector del càmping de Catalunya i d'altres comunitats de l'Estat. La trobada, organitzada amb motiu del 40è aniversari de la creació de les principals associacions de càmpings catalanes, ha estat organitzada per Fira de Lleida amb el suport de l'Associació de Càmpings de Lleida.

Els sectors representats a Municipàlia i Innocamping han sigut els d'energia i sostenibilitat; enllumenat; equipaments esportius i de lleure; gestió de residus, neteja i medi ambient; jardineria; tecnologies i comunicació (TIC); mobiliari urbà i parcs infantils; mobilitat i transports; prestació de serveis; parcs i jardins; tractament i distribució d'aigües, i xarxa viària i senyalització.