Passat, present i futur amb ànima

Agramunt exhibeix múscul escènic

L’augment de les temporades d’arts escèniques i musicals en moltes poblacions de la demarcació és una realitat perceptible arreu. Aquest increment és un bon senyal del bon estat de salut cultural a casa nostra. Les arts en directe exhibeixen múscul i amplien la seva xarxa per arribar a més espectadors que mai, que podran gaudir ben a prop de propostes de nivell. La segona edició del cicle Brots, organitzat per la regidoria de Cultura agramuntina i que va començar el 8 de febrer, n’és un bon exemple.

El Teatre Casal i l’Espai Guinovart seran seu d’espectacles escènics i musicals d’alta qualitat i prestigi. Les sis representacions per a un públic divers que inclou el cicle estan pensades per “ampliar la mirada de l’espectador en la diversitat de missatges i formes expressives”. Hi trobarem teatre per a tots els públics, dansa, música, teatre de text i teatre de carrer fins al maig.

Veus en femení

Els joves músics de Lleida troben en els bucs d’assaig El Mercat un espai per desplegar les seves iniciatives artístiques en diferents terrenys. A part d’oferir locals d’assaig “totalment equipats, un estudi d’enregistrament” i assessorament musical per als artistes que ho vulguin, també presenta una programació de concerts.

El 28 de febrer comença la segona edició del cicle de concerts de joves cantautores Bucs en Femení. Un cicle que dona veu a quatre artistes emergents locals amb quatre estils diferents. La cantant i compositora lleidatana Èphona posarà en marxa l’edició d’enguany amb el seu R&B. El 13 de març la guitarra i les cançons intimistes de la cantautora Eva Ruiz prendran l’escenari ponentí. Clouran el programa el hip-hop i el rap de Perseida i les cançons utòpiques de l’artista Mar Pujol el 20 i el 27 de març respectivament.

L’animació dansa amb els records

Els records dansen en la memòria. Els retalls del passat reviuen al present i s’irradien en un futur vacil·lant mitjançant moviments coreogràfics que se’ns projecten a dins del cap. La 24a edició d’Animac, enguany batejada amb el nom de Time Capsule, reivindica el cinema d’animació com a càpsula del temps amb missatges audiovisuals de l’ahir per a l’avui i el demà. Aquest any la mostra girarà al voltant del concepte de memòria posant en relleu les perspectives politicosocial, europea i femenina.

L’Animac, organitzat per l’Ajuntament de Lleida, tindrà lloc en diversos espais de la ciutat. Durant quatre dies hi trobarem un assortiment del millor talent nacional i internacional que dona vida i ànima a les seves produccions. La programació de l’Animac inclou activitats per a totes les edats com projeccions, retrospectives i tallers. Les arts visuals en moviment ho tenen tot a punt per ballar amb els records.

Viatge als orígens

Endinsar-se en la prehistòria i experimentar la vida que s’hi feia és possible gràcies a l’Espai Orígens de Camarasa, un equipament cultural singular de la Noguera que permet viatjar al naixement de la nostra civilització.

L’Espai Orígens és un centre divulgatiu i dinamitzador del patrimoni natural, històric i cultural de la zona del Mont-roig amb un àmbit d’exposicions temporals i una sala polivalent on es fan activitats diverses com ara conferències, projeccions o col·loquis.

Durant tot l’any ofereixen i programen activitats per a adults i per a infants que promouen l’experimentació de propostes centrades en el període prehistòric, com ara visites guiades sobre la forma de vida dels neandertals i el seu paisatge, excavacions simulades, senderisme cultural o tastets de prehistòria.