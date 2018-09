Promoure l’aprenentatge a través del llenguatge artístic

La Fundació Sorigué va presentar el dijous 20 de setembre, en una trobada a la qual van assistir més de 80 docents de Lleida, el seu nou programa educatiu per al curs 2018-2019, adaptat a les diferents etapes pedagògiques. En aquesta jornada realitzada al museu de la fundació es van donar a conèixer les activitats preparades al voltant de la mostra Oscar Muñoz: des/materializaciones, en exposició fins al 30 de desembre del 2018. La proposta està pensada per a alumnes de 3 a 18 anys.

Així doncs, com a part de la seva vocació d’acostar l’art contemporani a tots els públics, l’àrea educativa de la fundació ha impulsat aquest projecte, dissenyat per un equip de psicòlegs, pedagogs i historiadors, que té com a missió fomentar l’aprenentatge en l’art i a través de l’art i treballar les emocions, la creativitat i l’autoconeixement a partir del llenguatge artístic.

Amb aquest nou programa, la fundació posa a disposició del professorat i els centres educatius una proposta d’activitats que inclou visites participatives i tallers didàctics que conviden a l’observació, el debat i la reflexió al voltant dels conceptes bàsics de l’obra de l’artista Oscar Muñoz, com són la identitat, les imatges i la memòria. Aquestes activitats, que sorgeixen de les obres actualment exposades del creador colombià, tenen com a objectiu fonamental familiaritzar els estudiants amb la diversitat de tècniques i llenguatges artístics i vincular els continguts de l’exposició als valors humans.

Èxit de visites

Des que es va inaugurar el desembre passat, la mostra d’Oscar Muñoz ha rebut, a través de 96 visites, 2.033 alumnes de 40 centres educatius de la demarcació de Lleida. A més, fins avui l’exposició ha acollit més de 5.000 visites provinents principalment de Lleida i Barcelona, però també de Saragossa, Madrid, Logronyo, Càceres, Tarragona, Girona i, fins i tot, Escòcia, França i el Perú. L’èxit de públic va propiciar que la mostra, inicialment programada fins al juny d’enguany, es prorrogués fins al desembre.

Oscar Muñoz: des/materializaciones és la primera exposició comissariada pel mateix artista i la primera que realitza en un espai museístic a Catalunya. La proposta reflexiona sobre la imatge i explora amb insistència els moments anteriors i posteriors a la seva fixació en un suport, i evidencia així el seu caràcter efímer en el temps i en la memòria.

I és que l’artista recull peces clau de la seva trajectòria artística a través d’una visió molt particular de la seva àmplia proposta. Oscar Muñoz: des/materializaciones presenta obres creades en les més diverses i innovadores tècniques i suports, des del vídeo i la fotografia fins a la llum i el baf.

Sobre la Fundació Sorigué

La fundació impulsa la vocació de retorn a la societat del grup empresarial Sorigué a través d’activitats en l’àmbit social, educatiu i cultural. Al costat de Sorigué impulsa el projecte PLANTA, iniciativa que conjuga la creació artística contemporània i la innovació empresarial, emplaçat al complex industrial de l’empresa a Balaguer. En els propers mesos PLANTA inaugurarà sites specific amb l’obra d’artistes de la talla de William Kentridge i Bill Viola, entre d’altres.

D’altra banda, l’Ajuntament de Lleida ha reconegut aquest 2018 el centre ocupacional de la institució amb el guardó Placa de la Paeria a la Solidaritat en el marc del seu 25è aniversari per la seva extensa trajectòria i per la seva aportació a la ciutat. Actualment atén més de 40 usuaris que, pel seu grau de discapacitat, superior al 65%, no poden accedir al món laboral tradicional.