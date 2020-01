Sandra Bautista estrena el nou cicle acústic de l’Orfeó

L’Espai Orfeó es consolida com a sala amb una programació estable de música en viu a la ciutat de Lleida. I és que la segona edició del cicle de concerts de petit format amb aire de cafè-concert, Espai Acústics, comptarà amb actuacions tan singulars com les de Dani Flaco (15 de febrer), Pajaro Sunrise (7 de març), Le Nais (18 d’abril), Joan Rovira (16 de maig) i Xarim Aresté (13 de juny). Sandra Bautista, una de les perles del planter musical català, va ser l’encarregada d’encetar el nou cicle dissabte amb una mostra de talent, joventut i veu dolça i incisiva, un estil vocal personal que la situa entre les veus més reconegudes de l’escena actual.

Bautista va repassar alguns temes del seu primer àlbum, La casa de les mil olors, i bona part del segon, Trapezista, publicat recentment amb la participació de músics com El Kanka, Guillem Roma, Miki Santamaria, Dani Katena, Víctor Martínez, Luis Robisco, Guillemao i Raquel Lúa, entre d’altres. Mantenint el focus en el missatge com a cantautora, el més sorprenent d’aquesta nova entrega és l’àmplia i potent producció sonora que respiren totes les cançons. Així doncs, la sala petita de l’Orfeó Lleidatà va quedar impregnada del pop-rock i el funk propis de Bautista amb pinzellades de swing, rumba i ritmes llatins de la jove artista, que ara s’atreveix amb els sonets i amb compassos d’amalgama 11/4, un recurs rítmic gens habitual per als habituals d’aquest cicle de l’Espai Orfeó, que el 15 de febrer acollirà la presentació del nou treball de Dani Flaco, Al Alimón, després de més d’una dècada sobre els escenaris, set discos al mercat i més de mil concerts.

Música de proximitat

“És una programació molt pensada, eclèctica i heterogènia que alhora es converteix en una plataforma per a joves artistes de Lleida i de la resta de Catalunya”, explica el director de l’Orfeó Lleidatà, Òscar Enrech, un dels principals instigadors d’aquest Espai Acústics.

De fet, era el mateix Enrech qui es posava en contacte amb el músic i professor de l’Orfeó Pau San Martín perquè s’encarregués de la programació del cicle. “No vaig dubtar-ho ni un moment. Programar per a una sala com aquesta, al mig del centre històric de Lleida, és un honor”, afirma San Martín, que de bon començament va decidir apostar per “l’enorme planter de joves músics que hi ha a Catalunya amb l’objectiu de programar música de proximitat però també de qualitat”.

Segons San Martín, “es tractava d’acostar la cultura a tothom, també a les generacions més joves, als alumnes d’aquí, que participen a l’Escola Jove i que volen veure alguna cosa més actual per, tal vegada, emmirallar-s’hi”.

A més, la direcció de l’Orfeó Lleidatà va optar per substituir la disposició de les cadires en línia, més pròpia d’un auditori, per taules i una barra de bar. “Enteníem que era una manera d’acostar la sala i la música a la gent, un estil més informal a l’hora d’obrir el nostre ventall de propostes i convertir-nos en una sala de referència”, argumenta Enrech a l’hora de referir-se al “complement de lleure amb què compta la música actual”.

“Com a músic us puc ben assegurar que la distància entre l’escenari i el públic no es veu però hi és. Aquí hem procurat que tot formés part del mateix, a nivell conceptual tot s’uneix i passa a formar una actuació única i íntima”, opina San Martín, que considera que “per ara el feedback està sent genial”. “Per a nosaltres l’Orfeó és un concepte cultural molt fresc, molt actual”, conclou el director de l’Orfeó.

Per acabar, el programador de l’Espai Acústics ens recomana que no ens perdem els concerts de Pajaro Sunrise, “en l’única actuació que farà aquest any”, i de Le Nais, una jove promesa de Balaguer que amb només dos senzill publicats i un EP per publicar ja forma part de la programació d’aquest any del Primavera Sound. Apuntat queda.

La Fundació Orfeó Lleidatà també continua amb la seva aposta pel jazz en la nova temporada de l’Espai Orfeó. El swing, el hip-hop, la pintura i la cultura del vi centren la programació de la nova temporada de l’Espai Jazz, que comptarà amb sis actuacions, tres jam sessions temàtiques i tres concerts. El 7 de febrer tindrà lloc la primera jam session, amb el swing com a protagonista i l’actuació estel·lar de la Sugar Push Street Band. La segona arribarà el 20 de març i comptarà amb l’atractiu dels ritmes urbans acompanyats per la música d’Àlex Valdivia. La clausura d’aquest apartat la protagonitzaran l’artista Alba Torres i la pintura.

El compositor i pianista del Priorat Lluís Capdevila obrirà el cicle de concerts amb la presentació del seu últim projecte, Ètim, en què combina música i vi. El seguirà Olivia, un trio format a Barcelona que es mou entre el free jazz i el llenguatge clàssic postimpressionista. El saxofonista Gianni Gagliardi tancarà la proposta concertística amb la presentació del seu primer disc, Nomadic nature, amb música carregada d’històries autobiogràfiques que l’han impactat i en què reflexiona sobre l’experiència de ser un artista sense residència fixa. Una residència que molts músics semblen haver trobat en l’Espai Orfeó. Ara que no pari la música!