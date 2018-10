Els CDR protesten davant d'Hisenda, el Banc d'Espanya i Foment del Treball

Un any després de l'1-O, els Comitès de Defensa de la República (CDR) han despertat Barcelona amb tres accions sorpresa simultànies per commemorar el primer aniversari del referèndum. Amb lemes com ara "Tombem el règim" o "1-O, ni oblit ni perdó", tres grups de manifestants s'han traslladat poc després de les 7 hores al davant dels edificis de l'Agència Tributària Espanyola, el Banc d'Espanya i Foment del Treball, unes protestes que després han confluït al passeig de Gràcia amb la Gran Via, on han tallat el trànsit, i han avançat juntes en direcció a la Diagonal. Durant el camí han enganxat cartells i adhesius a la seu de la Borsa i oficines bancàries. A les 12 h els CDR han convocat una manifestació als Jardinets de Gràcia.

El primer grup, d'unes 200 persones, s'ha concentrat a la plaça del Dr. Letamendi per protestar davant d'Hisenda, on han desplegat una pancarta amb el missatge "Tombem el règim". Una desena d'agents dels Mossos han situat un cordó per impedir l'accés a l'edifici, on els manifestants han cridat "1-O, ni oblit ni perdó", "Independència", però també "Els Mossos també són forces d'ocupació" o "Buch, dimissió". També han fet crits de "Que nos dejen actuar" i "A por ellos", adreçats als agents de la Guàrdia Civil que es troben dins de l'edifici d'Hisenda. Pocs minuts després els membres dels CDR han entrat a la calçada per impedir el trànsit des del carrer Enric Granados fins al carrer Aragó i, posteriorment, han tallat el carrer Balmes i han baixat en direcció a la Gran Via.

Un altre grup ha iniciat l'acció a la plaça Catalunya, des d'on ha avançat cap al portal de l'Àngel per protestar davant l'edifici del Banc d'Espanya amb crits de "1-O, ni oblit ni perdó". Els manifestants han penjat també cartells a la seu de Movistar de plaça Catalunya, just davant del Banc d’Espanya: "República en construcció" i "Tombem el règim", s'hi pot llegir. Amb crits de "Buch, dimissió" o "Els Mossos també són forces d'ocupació", els CDR han tallat el trànsit a la ronda de Sant Pere, a la cruïlla amb el passeig de Gràcia, per on han començat a pujar fins a la Gran Via.

Seu de Foment del treball, a Barcelona, a primera hora del matí. / PERE VIRGILI

El tercer grup, concentrat al mercat de Santa Caterina, s'ha situat a la porta de Foment del Treball al crit de "Foment, Foment, Foment del Treball del règim criminal" i ha penjat una pancarta de "Tombem el règim" a la porta. Aquest grup, que ha encès bengales, pots de fum vermell i han tirat petards, també ha farcit d'adhesius la façana de Foment amb els lemes "República en construcció", "Tombem el règim". No han faltat els lemes "Buch, dimissió", "1-O, ni oblit ni perdó" o "Sense desobediència no hi ha independència". Un cop acabada la protesta, els han marxat fins al punt de confluència amb les altres manifestacions.

Mentre això passa a la capital catalana, unes 400 persones, convocades pel CDR Nord-oriental, ja han baixat a les vies de l'AVE a Girona i han aturat la circulació de trens d'alta velocitat. Al mateix temps, el CDR Tarragona ha tallat l'AP-7 a l'Hospitalet de l'Infant. Segons el Servei Català de Trànsit, la mobilització provoca dos quilòmetres de cua. Per la seva banda, els CDR de les comarques Lleida han tallat la carretera LL-11 a la sortida de Lleida.