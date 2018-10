El CDR Nord-oriental dessallotja les vies de l'AVE a Girona

El CDR Nord-oriental ha desallotjat les vies de l'AVE a Girona que ocupaven des de tres quarts de set del matí. Unes 400 persones han aturat la circulació de tres d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres durant més de dues hores per commemorar i reivindicar l'1-O.

El CDR havia convocat la protesta a les sis del matí en diferents punts de les comarques gironines. Els escamots provinents de diverses poblacions s'han ajuntat i han entrat per la força a l'estació de l'AVE, al crit de "Jo també vaig ocupar les vies" i "1-O, ni oblit ni perdó".

El personal de seguretat i els Mossos d'Esquadra han intentat impedir-ho, però els manifestants han trencat una de les portes d'accés i han ocupat les vies. Els passatgers que esperaven el tren a primera hora del matí, quan han vist la protesta, han optat per marxar i buscar un mitjà de transport alternatiu. Per la seva banda, Renfe ha informat que el servei de l'alta velocitat entre Figueres i Barcelona es troba interromput per "invasió de vies".

El CDR ha fet una crida a través de les xarxes socials i animen els ciutadans a tornar a ocupar les vies de l'AVE, com van fer el passat 8-N. No obstant això, els Mossos han impedit que més persones accedissin a l'estació gironina i una cinquantena de persones que volien sumar-se a la protesta s'han quedat a fora.

A un quart de deu del matí i per voluntat pròpia, els manifestants han decidit desallotjar les vies del tren i posar fi a la protesta. Aquesta tarda, a les set, han convocat una altra manifestació que està previst que acabi davant la subdelegació del govern espanyol a Girona.