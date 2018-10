'Mea culpa' del cap dels Mossos pels aldarulls de dilluns, segons els sindicats

La informació que tenien els Mossos d’Esquadra sobre la manifestació de dilluns per reivindicar l’1-O, amb final davant del Parlament, no era suficient per preveure els aldarulls que hi va haver. Això hauria fet que el dispositiu resultés insuficient. Això és el que, segons els sindicats del cos, ha reconegut avui el cap dels Mossos, Miquel Esquius, en una reunió amb els representants de la plantilla. També hi era el director general de Policia, Andreu Martínez, que s'ha resistit més al 'mea culpa' però que al final l'ha compartit amb la boca petita, segons fonts sindicals presents en la reunió.



Segons aquesta versió –que donen representants de diferents sindicats–, els responsables policials del dispositiu esperaven una manifestació absolutament tranquil·la, “de les de l’estil habitual d’Òmnium Cultural i l’ANC”. En canvi, cap al final de la marxa, un grup de participants es va enfrontar a la policia amb la intenció d’entrar dins del Parlament, cosa que la policia volia evitar fos com fos. De fet, en una roda de premsa convocada ahir al matí, Andreu Martínez va assegurar que “es va detectar un grup reduït de manifestants amb voluntat explícita d’enfrontar-se a la policia”, i va mantenir que era un fenomen nou, no present fins ara en les mobilitzacions vinculades al Procés. Tot i així, també va admetre que això ja s’havia produït dissabte, en la protesta contra la manifestació de policies estatals, i el que no s’ha aclarit és per què aquests fets no van posar el cos en alerta –o prou en alerta– de cara a dilluns.

Neguen directrius polítiques

El que s'han negat a acceptar avui, tant el comissari Esquius com Andreu Martínez, és que la decisió sobre el moment en què s’havia de dispersar els manifestants que intentaven entrar al Parlament –alguns dels quals tiraven pedres i altres objectes– fos política. Segons ells, la decisió va ser estrictament tècnica.



Els sindicats del cos han convocat una protesta per dissabte a la tarda per queixar-se de la mala planificació del dispositiu de l’1-O, que va obligar a intervenir agents de seguretat ciutadana –no experts en ordre públic i mal equipats– en suport dels antiavalots.



El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat comparèixer al Parlament per explicar el dispositiu de dilluns, després de les crítiques de tota l'oposició, part de la qual va criticar la insuficiència de recursos i la resta –la CUP– l'excés de duresa contra els manifestants quan es va decidir dispersar-los.