Milers de persones es manifesten a Barcelona per "validar" l'1-O en l'acte més multitudinari d'una vaga desigual

Uns 13.000 estudiants segons la Guàrdia Urbana s'han manifestat pel centre de Barcelona per reivindicar "la validesa" del mandat de l'1-O i reclamar que es faci efectiu el resultat del referèndum. Convocats per Universitats per la República i sota el lema "Ni oblit ni perdó: construïm la República", els estudiants han sortit de la plaça Universitat per anar cap a la plaça Sant Jaume. Els organitzadors han xifrat els assistents en més de 50.000.

Els estudiants han cantat lemes com "Els carrers seran sempre nostres" i "Llibertat presos polítics". La marxa està encapçalada per una de les urnes de l'1-O. Quan han passat per davant la Prefectura Superior de Policia han pintat a terra "Ni oblit ni perdó". Els manifestants han increpat els agents dels Mossos que protegeixen l'edifici al crit de "No us mereixeu la senyera que porteu" i 'han tirat ous contra la paret.

Les portaveus d'Universitats per la República, Núria Marín i Núria Nieto, han explicat a l'inici de la protesta que s'ha reactivat la plataforma "per exigir que s'aturi la repressió de l'Estat, reivindicar el resultat de l'1-O, demanar la llibertat dels presos polítics i exigir als polítics sobiranistes que es posin d'acord per traçar una estratègia coordinada".

"El moviment estudiantil és la punta de llança per reivindicar els nostres drets", han dit, i han reclamat també "el retorn dels exiliats i la llibertat dels presos polítics". A més, han criticat l'actuació dels Mossos d'Esquadra a Barcelona en què van carregar contra manifestants independentistes, i han demanat la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch.

De fet, quan la manifestació ja havia arribat a la plaça de Sant Jaume, els manifestants han coincidit amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Diversos estudiants li han demanat que cessi Buch i també que obri les presons. Torra s'ha dirigit a un grup d'universitaris i els hi ha dit: "Tots ho farem. Tot ho farem entre tots. Guanyem la República".

Una vaga amb seguiments desiguals

La manifestació ha estat l'acte més multitudinari de la vaga d'estudiants, que ha tingut un seguiment desigual tant a les universitats com als instituts. Per exemple, a les facultats de la UB de Belles Arts, Educació, Filosofia i Geografia i Història hi ha hagut molt de seguiment; i en canvi ha estat més baix a Economia i Empresa, Medicina i Ciències de la Salut i Psicologia.

A la UAB l'afectació de la vaga ha estat total a les facultats com Economia i Empresa, Psicologia, Ciències de l'Educació, Ciències de la Comunicació i Ciències Polítiques, Sociologia, Economia i Empresa i Filosofia i Lletres. A la Universitat Pompeu Fabra l'activitat s'ha vist afectada al campus Ciutadella i s'han sus pès classes en gran mesura a la Universitat de Girona. El seguiment ha estat més moderat o l'activitat s'ha desenvolupat amb normalitat a bona part dels centres de la Universitat Politècnica de Catalunya, mentre que a la Rovira i Virgili de Tarragona hi ha hagut un seguiment total al campus de les Terres de l'Ebre, però en la resta hi ha hagut força normalitat.

Als instituts del país la vaga també ha tingut una afectació diferent en funció del territori. L'afectació més gran ha estat precisament a les Terres de l'Ebre, amb un 82% dels estudiants de tercer i quart d'ESO, Batxillerat i cicles d'FP secundant l'aturada. En canvi, a Barcelona ciutat s'ha registrat la xifra més baixa, ja que el seguiment no ha arribat al 21%. Lleida (60%), Vallès Occidental (55%) i Baix Llobregat (54%) són les altres zones que superen la barrera del 50%, mentre que a la Catalunya Central i a Barcelona comarques el seguiment s'ha situat sobre el 38%. Menys participació hi ha hagut al Maresme, Vallès Oriental i Tarragona, on han secundat la vaga tres de cada deu estudiants. A Girona no s'ha superat el 25%.