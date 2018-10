Puigdemont, després dels incidents: "Si usen la violència no són de l'1-O. El vam fer de forma pacífica"

Després dels incidents al Parc de la Ciutadella que han acabat amb el desallotjament dels independentistes per part dels Mossos d'Esquadra, l'expresident Carles Puigdemont ha cridat a la calma i a mantenir la via pacífica en les mobilitzacions.

"Si van encaputxats no són de l'1-O. Si usen la violència no són de l'1O. El vam fer a cara descoberta i de forma pacífica. D'aquesta manera vam vèncer, fa un any, un estat autoritari", ha sentenciat a través de Twitter.

Si van encaputxats no són de l'1O. Si usen la violència no són de l'1O. El vam fer a cara descoberta i de forma pacífica. D'aquesta manera vam vèncer, fa un any, un estat autoritari. Qui té interès que s'infiltri la violència perdedora allà on hem resistit amb una pau vencedora? — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 1 de octubre de 2018

Puigdemont també ha instat la ciutadania a preguntar-se "qui té interès que s'infiltri la violència perdedora" quan el moviment independentista s'ha mantingut en la "pau vencedora" fins ara.