El director dels Mossos atribueix els aldarulls a "grups violents" apareguts per primer cop en tot el Procés

Els disturbis que es van produir ahir al vespre a la Ciutadella van ser causats per "grups violents reduïts" amb "voluntat d'enfrontar-se a la policia". I es tracta de grups que no s'havien detectat mai fins ara en les manifestacions vinculades al Procés i que han aparegut des del cap de setmana. Ho ha dit el director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Martínez, en una roda de premsa convocada aquest dimarts al matí per respondre als fets d'ahir, els disturbis i les càrregues policial amb què va acabar la manifestació per reivindicar "el mandat de l'1-O".

Martínez ha afirmat que el dispositiu muntat ahir "triplicava" les unitats d'ordre públic que es destinen a un partit de Champions i que estava perfectament planificat "amb criteris únicament tècnics i no polítics, com sempre que es fa un operatiu policial".

Segons el director general de Policia, l'actuació va ser correcta, tot i que s'està "analitzant internament" i es farà "tanta autocrítica" com calgui, però encara no és el moment d'exposar aquestes conclusions públicament.

Martínez ha comparegut sol, només acompanyat de l'inspector portaveu del cos, Albert Oliva, sense el cap del cos, el comissari Miquel Esquius, ni cap altre membre uniformat de la prefectura dels Mossos.Tot i així, ha negat que hi hagi malestar entre els comandaments. I s'ha negat a valorar les paraules de suport del president de la Generalitat, Quim Torra, de suport als CDR. "No em correspon fer aquestes valoracions. El que vull destacar és que els mateixos CDR van demanar als manifestants que marxessin, i va ser després que hi va haver els principals aldarulls", ha dit.