"Repressió i injustícia": l'actualitat en 7 tuits

1. Pep Riera Font, diputat al Parlament (JxCat)



Mentre @sanchezcastejon és interpel·lat al Parlament Europeu amb imatges dels presos polítics, la seva policia deté arbitràriament els alcaldes @ignasisabater i @danicornella i altres independentistes, a les portes del judici per l’1-O. L’Estat espanyol, en fallida democràtica. pic.twitter.com/zBEYdZOnuq



2. Sílvia Bel, actriu





3. Eulàlia Reguant, regidora a l’Ajuntament de Barcelona (CUP)



Excepcionalitat, vulneració de drets, criminalització d'aquells qui s'organitzen per defensar els nostres drets. No ho podem ni volem normalitzar. https://t.co/EA9uP5b60Z



4. Marta Roqueta, editora i analista de gènere



No es podia saber que si s’abaixava el cap la repressió seguiria, oi? El més trist de tot plegat és que una part de l’independentisme va comprar el relat de la violència.



5. Germà Capdevila, editor de la revista ‘Esguard’



Enviar la teva policia a detenir càrrecs electes sense ordre judicial, com a gest perquè t'aprovin els pressupostos, ho trobo una mica fort, la veritat.



6. Jordi Cuesta, professor de FP



Cal entendre els que volien el Brexit: Europa no ha estat a l'altura de les circumstàncies, ni en immigració, ni en política financera, ni vetllant pels drets dels seus ciutadans; essent UK un gran país, no s'hi volien veure arrossegats. Però també hi tenen a perdre si s'aïllen.